Victorieuse de sa compatriote Fiona Ferro mercredi après un combat en trois sets, Kristina Mladenovic est tombée en huitièmes de finale ce jeudi à Birmingham. La Française, 59eme mondiale, s'est inclinée 6-3, 6-3 en 1h12 contre Anastasia Potapova, 82eme. La Russe a très bien entamé le match en breakant d'entrée, puis elle a sauvé trois balles de 4-4 avant de signer un nouveau break, blanc, à 5-3 pour empocher la première manche. Dans la deuxième, Potapova s'est rapidement échappée, en menant 5-0, et Mladenovic a effacé un break de retard, mais pas deux, et s'est donc inclinée.La Tunisienne, tête de série n°2, s'est défaite de la jeune Canadienne Laylah Fernandez en trois sets et 2h06 de jeu : 6-4, 3-6, 7-6. Comme Potapova, Jabeur est très bien entrée dans son match en menant 3-0, puis a remporté la première manche. Mais Fernandez a égalé à un set partout en breakant à 2-1. Dans la troisième, Jabeur a mené 2-0, puis son adversaire a égalisé à 2-2, et tout s'est finalement joué au tie-break, où la Tunisienne a fait parler son expérience en l'emportant 7-3.Dans le haut du tableau, l'un des quarts de finale opposera Daria Kasatkina à Tereza Martincova. La Russe, tête de série n°4, a éliminé la jeune Ukrainienne Marta Kostyuk sur le score de 6-2, 7-5 en 1h23 dans un match marqué par neuf breaks. Elle a pris le service adverse à 2-2 et 4-2 dans le premier set, puis a mené 3-0 et 4-2 dans le deuxième, avant de voir Kostyuk revenir à 5-5, et finalement la breaker sur le jeu suivant pour l'emporterLa Tchèque a notamment servi 7 aces alors que la Lettone a commis 9 doubles-fautes. Martincova aurait sans doute pu s'imposer plus rapidement car elle a mené 4-2 30-30 dans le deuxième set, avant de perdre quatre jeux de suite. Mais elle s'est bien reprise dans la troisième manche en breakant à 2-2 et 4-2 pour l'emporter.Vandeweghe (USA, Q) -Kasatkina (RUS, n°4) - Martincova (RTC, Q)Watson (GBR) - Vekic (CRO, n°3)Potapova (RUS) - Jabeur (TUN, n°2)bat Tomljanovic (AUS) : 4-6, 6-4, 6-3: 6-3, 6-0bat Kostyuk (UKR) : 6-2, 7-5bat Ostapenko (LET, n°5) : 7-6 (4), 4-6, 6-2bat Zhang (CHN, n°6) : 5-2 abandonbat Giorgi (ITA) : 2-6, 6-3, 6-4bat: 6-3, 6-3bat Fernandez (CAN) : 6-4, 3-6, 7-6 (3)bat Mertens (BEL, n°1) : 7-6 (5), 6-7 (5), 7-6 (4)bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-6 (1)bat Dart (GBR, WC) : 7-5, 4-6, 6-4bat Hsieh (TPE) : 3-6, 6-1, 6-2bat Hercog (SLO) : 4-6, 6-3, 6-3bat Brengle (USA) : 4-6, 7-5, 6-3bat Stosur (AUS, WC) : 6-3, 6-4bat Davis (USA) : 6-4, 6-1bat Diatchenko (RUS, Q) : 6-2, 7-5bat Golubic (SUI) : 3-6, 6-2, 6-2bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-3, 6-0bat Jones (GBR, WC) : 6-1, 6-3bat: 3-6, 6-3, 6-4bat Stojanovic (SER) : 5-7, 7-6 (8), 6-4bat Wang (CHN, Q) : 7-5, 6-3bat McNally (USA) : 6-4, 6-2