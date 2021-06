WTA - Birmingham : Jabeur et Kasatkina en demies, Vekic et Bouzkova sorties

Cette fois, les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Birmingham en Grande-Bretagne, sur gazon, ont donc pu avoir lieu, après avoir été reportés de ce vendredi à ce samedi, en raison de la pluie. A ce petit jeu-là, deux têtes de série sur les quatre ont su tirer leur épingle du jeu. Tout d'abord, la Tunisienne Ons Jabeur, 24eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a aisément battu la Russe Anastasia Potapova, 82eme joueuse mondiale, en deux manches (6-4, 6-0) et 48 petites minutes de jeu. Dans le dernier carré, elle affrontera la Britannique Heather Watson, 70eme joueuse mondiale, qui s'est offert le scalp de la Croate Donna Vekic, 54eme joueuse mondiale et tête de série n°3, en deux manches (6-4, 6-2) et 1h13 de jeu. Dans l'autre demi-finale, on retrouvera l'Américaine Coco Vandeweghe, 203eme joueuse mondiale et issue des qualifications, qui a fait chuter la Tchèque Marie Bouzkova, 50eme joueuse mondiale et tête de série n°8, en deux manches (6-4, 6-4) et 1h38 de jeu, contre la Russe Daria Kasatkina, 35eme joueuse mondiale et tête de série n°4, qui s'est sortie du piège de la Tchèque Tereza Martincova, 90eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en trois manches (6-4, 2-6, 6-0) et 1h45 de jeu.



BIRMINGHAM (Grande-Bretagne, WTA 250, gazon, 194 268€)

Tenante du titre (2019) : Ashleigh Barty (AUS)



Demi-finales

Vandeweghe (USA, Q) - Kasatkina (RUS, n°4)

Watson (GBR) - Jabeur (TUN, n°2)



Quarts de finale

Vandeweghe (USA, Q) bat Bouzkova (RTC, n°8) : 6-4, 6-4

Kasatkina (RUS, n°4) bat Martincova (RTC, Q) : 6-4, 2-6, 6-0

Watson (GBR) bat Vekic (CRO, n°3) : 6-4, 6-2

Jabeur (TUN, n°2) bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-0



2eme tour

Vandeweghe (USA, Q) bat Tomljanovic (AUS) : 4-6, 6-4, 6-3

Bouzkova (RTC, n°8) bat Garcia (FRA) : 6-3, 6-0

Kasatkina (RUS, n°4) bat Kostyuk (UKR) : 6-2, 7-5

Martincova (RTC, Q) bat Ostapenko (LET, n°5) : 7-6 (4), 4-6, 6-2



Watson (GBR) bat Zhang (CHN, n°6) : 5-2 abandon

Vekic (CRO, n°3) bat Giorgi (ITA) : 2-6, 6-3, 6-4

Potapova (RUS) bat Mladenovic (FRA) : 6-3, 6-3

Jabeur (TUN, n°2) bat Fernandez (CAN) : 6-4, 3-6, 7-6 (3)



1er tour

Tomljanovic (AUS) bat Mertens (BEL, n°1) : 7-6 (5), 6-7 (5), 7-6 (4)

Vandeweghe (USA, Q) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-6 (1)

Garcia (FRA) bat Dart (GBR, WC) : 7-5, 4-6, 6-4

Bouzkova (RTC, n°8) bat Hsieh (TPE) : 3-6, 6-1, 6-2



Kasatkina (RUS, n°4) bat Hercog (SLO) : 4-6, 6-3, 6-3

Kostyuk (UKR) bat Brengle (USA) : 4-6, 7-5, 6-3

Martincova (RTC, Q) bat Stosur (AUS, WC) : 6-3, 6-4

Ostapenko (LET, n°5) bat Davis (USA) : 6-4, 6-1



Zhang (CHN, n°6) bat Diatchenko (RUS, Q) : 6-2, 7-5

Watson (GBR) bat Golubic (SUI) : 3-6, 6-2, 6-2

Giorgi (ITA) bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-3, 6-0

Vekic (CRO, n°3) bat Jones (GBR, WC) : 6-1, 6-3



Mladenovic (FRA) bat Ferro (FRA, n°7) : 3-6, 6-3, 6-4

Potapova (RUS) bat Stojanovic (SER) : 5-7, 7-6 (8), 6-4

Fernandez (CAN) bat Wang (CHN, Q) : 7-5, 6-3

Jabeur (TUN, n°2) bat McNally (USA) : 6-4, 6-2