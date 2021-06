La dernière fois que Caroline Garcia a remporté un tournoi, c'était en juin 2019 sur le gazon de Nottingham. Une surface qu'elle apprécie, mais cette semaine, la Française n'ira pas plus loin que le deuxième tour pour ses débuts sur herbe en 2021. La 74eme mondiale a été éliminée par la 50eme, Marie Bouzkova, qu'elle affrontait pour la première fois, sur le score de 6-3, 6-0 en 1h11. Une lourde défaite, surprenante au vu du début de match de Garcia, qui mené 3-1. Mais elle a ensuite perdu tous ses moyens et onze jeux de suite ! La Lyonnaise a notamment été plombée au service, avec 7 doubles-fautes commises et 8 balles de break à défendre. C'est donc une grosse claque pour l'ancienne n°4 mondiale, qui va désormais se rendre dans le sud de l'Angleterre pour disputer les qualifications à Eastbourne.

Mladenovic domine Ferro après un match fou

Les deux autres Françaises présentes dans le tournoi anglais s'affrontaient au premier tour, et Kristina Mladenovic a pris le meilleur sur Fiona Ferro après 2h11 de jeu : 3-6, 6-3, 6-4. Cette première confrontation sur gazon entre les deux tricolores a été très disputée, et la 59eme mondiale a fini par renverser la 49eme après un match marqué par treize breaks où "Kiki" a commis 10 doubles-fautes. Ferro a assez facilement remporté le premier set en gagnant les quatre derniers jeux de la manche. Elle pensait sans doute avoir fait le plus dur en menant 3-1 dans la deuxième, mais elle s'est soudainement écroulée, en perdant cinq jeux de suite pour permettre à Mladenovic d'égaliser à un set partout. Tout s'est donc joué dans le troisième set, où il y a encore eu du suspense, puisque Mladenovic a mené 2-0, puis a perdu quatre jeux de suite (2-4) avant de remporter les quatre suivants, et donc la rencontre, sur sa première balle de match à 5-4. La voici donc en huitièmes de finale, où elle sera opposée à la Russe Potapova.



BIRMINGHAM (Grande-Bretagne, WTA 250, gazon, 194 268€)

Tenante du titre (2019) : Ashleigh Barty (AUS)



2eme tour

Vandeweghe (USA, Q) bat Tomljanovic (AUS) : 4-6, 6-4, 6-3

Bouzkova (RTC, n°8) bat Garcia (FRA) : 6-3, 6-0

Kasatkina (RUS, n°4) - Kostyuk (UKR)

Martincova (RTC, Q) - Ostapenko (LET, n°5)



Zhang (CHN, n°6) - Watson (GBR)

Giorgi (ITA) - Vekic (CRO, n°3)

Mladenovic (FRA) - Potapova (RUS)

Fernandez (CAN) - Jabeur (TUN, n°2)





1er tour

Tomljanovic (AUS) bat Mertens (BEL, n°1) : 7-6 (5), 6-7 (5), 7-6 (4)

Vandeweghe (USA, Q) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-6 (1)

Garcia (FRA) bat Dart (GBR, WC) : 7-5, 4-6, 6-4

Bouzkova (RTC, n°8) bat Hsieh (TPE) : 3-6, 6-1, 6-2



Kasatkina (RUS, n°4) bat Hercog (SLO) : 4-6, 6-3, 6-3

Kostyuk (UKR) bat Brengle (USA) : 4-6, 7-5, 6-3

Martincova (RTC, Q) bat Stosur (AUS, WC) : 6-3, 6-4

Ostapenko (LET, n°5) bat Davis (USA) : 6-4, 6-1



Zhang (CHN, n°6) bat Diatchenko (RUS, Q) : 6-2, 7-5

Watson (GBR) bat Golubic (SUI) : 3-6, 6-2, 6-2

Giorgi (ITA) bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-3, 6-0

Vekic (CRO, n°3) bat Jones (GBR, WC) : 6-1, 6-3



Mladenovic (FRA) bat Ferro (FRA, n°7) : 3-6, 6-3, 6-4

Potapova (RUS) bat Stojanovic (SER) : 5-7, 7-6 (8), 6-4

Fernandez (CAN) bat Wang (CHN, Q) : 7-5, 6-3

Jabeur (TUN, n°2) bat McNally (USA) : 6-4, 6-2