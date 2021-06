WTA - Berlin : Svitolina prend déjà la porte

Elina Svitolina se rate pour ses débuts sur gazon ! La n°6 mondiale et tête de série n°2 du tournoi de Berlin a été éliminée dès son entrée en lice par la n°34, Ekaterina Alexandrova. La Russe s'est imposée 6-4, 7-5 en 1h30 contre l'Ukrainienne, qui l'avait pourtant battue à Abu Dhabi et Miami (sur dur) en début de saison. Irrégulière au service (7 aces, 4 doubles-fautes), la fiancée de Gaël Monfils a perdu sa mise en jeu à 3-3 dans le premier set et n'a pas eu d'occasion de revenir. Mais dans le deuxième, elle pourra nourrir de gros regrets, car elle a mené 5-2 et s'est procurée sept balles de set sur son service, avant de se faire breaker et finalement perdre cinq jeux de suite. C'est donc Alexandrova qui sera opposée à Belinda Bencic ou Petra Martic en quarts de finale.



BERLIN (Allemagne, WTA 500, gazon, 456 073€)

Première édition



2eme tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Keys (USA)

Samsonova (RUS, Q) - Kudermetova (RUS)

Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Pegula (USA)

Kerber (ALL) - Azarenka (BIE, n°7)



Muguruza (ESP, n°6) - Rybakina (KAZ)

Cornet (FRA) - Andreescu (CAN, n°3)

Bencic (SUI, n°5) - Martic (CRO)

Alexandrova (RUS) bat Svitolina (UKR, n°2) : 6-4, 7-5





1er tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Bye

Keys (USA) bat Frech (POL, Q) : 6-3, 6-4

Samsonova (RUS, Q) bat Vondrousova (RTC) : 6-4, 7-6 (6)

Kudermetova (RUS) bat Muchova (RTC, n°8) : 7-6 (5), 5-7, 6-2



Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Bye

Pegula (USA) bat Baptiste (USA, Q) : 6-6 (4-4) abandon

Kerber (ALL) bat Doi (JAP, Q) : 6-2, 6-1

Azarenka (BIE, n°7) bat Petkovic (ALL, WC) : 6-4, 7-6 (2)



Muguruza (ESP, n°6) bat Cirstea (ROU) : 6-3, 6-2

Rybakina (KAZ) bat Rogers (USA) : 2-6, 6-3, 6-4

Cornet (FRA) bat Anisimova (USA) : 6-3, 6-1

Andreescu (CAN, n°3) - Bye



Bencic (SUI, n°5) bat Niemeier (ALL, Q) : 4-6, 6-4, 7-5

Martic (CRO) bat Muhammad (USA, Q) : 7-6 (0), 4-6, 6-3

Alexandrova (RUS) bat Kalinskaya (RUS, WC) : 6-3, 6-2

Svitolina (UKR, n°2) - Bye