Bencic, quatre mois après



Samsonova surprend et défiera Azarenka

BERLIN (Allemagne, WTA 500, gazon, 456 073€)

Après Bianca Andreescu, Garbine Muguruza ! Alizé Cornet a éliminé une deuxième gagnante de tournoi du Grand Chelem dans le même tournoi, en s'offrant ce vendredi en quarts de finale à Berlin le scalp de l'Espagnole, ancienne gagnante de Wimbledon et tête de série n°6 en Allemagne, qui était strappée au niveau des deux cuisses.. Même si elle a perdu le premier set en se faisant breaker à 2-2, la Niçoise a parfaitement réagi, en breakant sur sa première opportunité à 1-0 dans le deuxième set et en tenant très bien son service par la suite. Tout s'est donc joué dans le dernier set, où les deux joueuses ont gardé leur service jusqu'au bout, même si Muguruza s'est procurée une balle de break, qui était une balle de match, à 5-4. Mais Cornet l'a sauvée et sur sa lancée, a parfaitement entamé le tie-break en menant 4-0. Elle a eu mal à conclure, ne s'imposant que sur sa cinquième balle de match, mais l'essentiel est assuré, avec une demi-finale, contre Belinda Bencic (3-0 dans les confrontations pour la Suissesse, mais aucun match sur gazon) et un retour dans le Top 60 lundi prochain.Battue pour le titre à Adelaïde le 27 février dernier par celle qui était alors encore la vainqueur sortante de Roland-Garros Iga Swiatek, la Suissesse n'avait plus fait partie depuis du dernier carré, même s'il s'en était fallu d'une victoire à Madrid en mai dernier (défaite en quarts de finale contre l'Espagnole Badosa) pour que cela soit le cas. C'est chose faite depuis vendredi etBencic a toutefois dû batailler pour venir à bout de son adversaire du jour, très accrocheuse au point d'obliger l'ancienne membre du Top 5 (elle a été numéro 4 mondiale à son meilleur classement) à disputer un jeu décisif dans le dernier set. Toute de suite devant, la jeune joueuse suisse de 24 ans n'a jamais tremblé pour autant dans ce tie-break, remporté 7-4.Dans le haut du tableau, la qualifiée russe Liudmila Samsonova, 106eme mondiale, a décroché son billet pour les demi-finales en dominant l'Américaine Madison Keys (28eme) sur le score de 7-6, 2-6, 7-6 après un combat de 2h26, où elle a sauvé 8 balles de break dans le troisième set avant de le remporter 7-0 au jeu décisif.. La Biélorusse a remporté facilement le premier set en breakant d'entrée et à 4-2, puis a mené 4-2 dans le deuxième et pensait s'acheminer vers la victoire. Mais l'Américaine, 26eme mondiale, n'a rien lâché et a remporté cinq des six jeux suivants pour égaliser à une manche partout. Le troisième set a commencé par quatre breaks et à 3-3, c'est Azarenka qui a eu le dernier mot en breakant avant de s'imposer quelques minutes plus tard. Elle devrait retrouver le Top 15 mondial lundi prochain.(Avec A.C.)Samsonova (RUS, Q) - Azarenka (BIE, n°7)- Bencic (SUI, n°5)bat Keys (USA) : 7-6 (4), 2-6, 7-6 (0)bat Pegula (USA) : 6-2, 5-7, 6-4bat Muguruza (ESP, n°6) : 4-6, 6-3, 7-6 (5)bat Alexandrova (RUS) : 6-4, 4-6, 7-6 (4)bat Sabalenka (BIE, n°1) : 6-4, 1-6, 7-5bat Kudermetova (RUS) : 6-4, 6-3bat Ka.Pliskova (RTC, n°4) : 7-5, 6-2bat Kerber (ALL) : 6-3, 7-5bat Rybakina (KAZ) : 6-4, 6-3bat Andreescu (CAN, n°3) : 7-6 (2), 7-5bat Martic (CRO) : 6-3, 6-4bat Svitolina (UKR, n°2) : 6-4, 7-5- Byebat Frech (POL, Q) : 6-3, 6-4bat Vondrousova (RTC) : 6-4, 7-6 (6)bat Muchova (RTC, n°8) : 7-6 (5), 5-7, 6-2- Byebat Baptiste (USA, Q) : 6-6 (4-4) abandonbat Doi (JAP, Q) : 6-2, 6-1bat Petkovic (ALL, WC) : 6-4, 7-6 (2)bat Cirstea (ROU) : 6-3, 6-2bat Rogers (USA) : 2-6, 6-3, 6-4bat Anisimova (USA) : 6-3, 6-1- Byebat Niemeier (ALL, Q) : 4-6, 6-4, 7-5bat Muhammad (USA, Q) : 7-6 (0), 4-6, 6-3bat Kalinskaya (RUS, WC) : 6-3, 6-2- Bye