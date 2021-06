WTA - Berlin : Bencic dans le dernier carré

🇨🇭@BelindaBencic books a spot into her second semifinal of the year!

BERLIN (Allemagne, WTA 500, gazon, 456 073€)

Cornet (FRA)

Battue pour le titre à Adelaïde le 27 février dernier par celle qui était alors encore la vainqueur sortante de Roland-Garros Iga Swiatek, la Suissesse n'avait plus fait partie depuis du dernier carré, même s'il s'en était fallu d'une victoire à Madrid en mai dernier (défaite en quarts de finale contre l'Espagnole Badosa) pour que cela soit le cas. C'est chose faite depuis vendredi etBencic a toutefois dû batailler pour venir à bout de son adversaire du jour, très accrocheuse au point d'obliger l'ancienne membre du Top 5 (elle a été numéro 4 mondiale à son meilleur classement) à disputer un jeu décisif dans le dernier set. Toute de suite devant, la jeune joueuse suisse de 24 ans n'a jamais tremblé pour autant dans ce tie-break, remporté 7-4.