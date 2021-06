Some way to get your 50th winner of the match 🤩

🇷🇺 Veronika Kudermetova closes it out stylishly against Muchova to reach Round 2 in Berlin!#bett1open pic.twitter.com/J1PiRDNRNk



— wta (@WTA) June 15, 2021

BERLIN (Allemagne, WTA 500, gazon, 456 073€)

Cornet (FRA) - Andreescu (CAN, n°3)



1er tour

Cornet (FRA)

Battue au troisième tour de Roland-Garros par Sloane Stephens, Karolina Muchova a raté ses débuts sur gazon. La Tchèque, tête de série n°8 à Berlin, a été éliminée dès le premier tour par une joueuse classée dix rangs derrière elle, Veronika Kudermetova (32eme), qui s'est imposée 7-5, 5-7, 6-2. Les deux joueuses ont eu du mal au service, avec un total de onze breaks, et Kudermetova aurait sans doute pu conclure plus tôt, car elle a servi pour le match à 5-4 dans le deuxième set avant de perdre trois jeux de suite.La Biélorusse, auteure de 8 aces, a breaké à 2-2 dans le premier set et son adversaire n'a pas réussi à revenir. Dans le deuxième, les deux joueuses se sont breakées trois fois chacune et Petkovic a manqué trois balles de set à 6-5, avant de s'incliner au tie-break (7-2).Sabalenka (BIE, n°1) - Keys (USA)Samsonova (RUS, Q) - Kudermetova (RUS)Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Pegula (USA)Kerber (ALL) - Azarenka (BIE, n°7)Muguruza (ESP, n°6) - Rybakina (KAZ)Bencic (SUI, n°5) - Martic (CRO)Alexandrova (RUS) - Svitolina (UKR, n°2)- Byebat Frech (POL, Q) : 6-3, 6-4bat Vondrousova (RTC) : 6-4, 7-6 (6)bat Muchova (RTC, n°8) : 7-6 (5), 5-7, 6-2- Byebat Baptiste (USA, Q) : 6-6 (4-4) abandonbat Doi (JAP, Q) : 6-2, 6-1bat Petkovic (ALL, WC) : 6-4, 7-6 (2)bat Cirstea (ROU) : 6-3, 6-2bat Rogers (USA) : 2-6, 6-3, 6-4bat Anisimova (USA) : 6-3, 6-1- Byebat Niemeier (ALL, Q) : 4-6, 6-4, 7-5bat Muhammad (USA, Q) : 7-6 (0), 4-6, 6-3bat Kalinskaya (RUS, WC) : 6-3, 6-2- Bye