Azarenka advances!

Muguruza pour Cornet



Back-to-back wins on grass since her Wimbledon title

Back-to-back wins on grass since her Wimbledon title run @GarbiMuguruza claims a straight-sets win over Rybakina to advance to the @bett1open quarterfinals!

BERLIN (Allemagne, WTA 500, gazon, 456 073€)

Cornet (FRA)

Un huitième de finale entre deux anciennes n°1 mondiales se déroulait ce jeudi à Berlin, et c'est la mieux classée des deux, Victoria Azarenka, qui s'est imposée en disposant d'Angelique Kerber en deux sets et 1h22 de jeu : 6-3, 7-5. La Biélorusse, désormais 16eme mondiale, a pourtant commis 6 doubles-fautes et a perdu deux fois son service, mais elle a fini par se qualifier. Elle a remporté le premier set en breakant à 4-3, puis s'est retrouvée menée 4-1 dans le deuxième par la n°27 mondiale, qui a servi pour le match à 5-3 avant de perdre quatre jeux de suite.et sera opposée à Jessica Pegula pour une place dans le dernier carré. L'Américaine, 26eme mondiale, a en effet éliminé Karolina Pliskova, la n°10, sur le score de 7-5, 6-2 en 1h17 dans un match marqué par neuf breaks. Le premier set a été riche en rebondissements, avec une Pegula qui a mené 2-0 puis a perdu quatre jeux de suite (2-4) avant de remporter cinq des six jeux suivants, et donc le set. Dans le deuxième, deux breaks à 3-2 et 5-2 lui ont permis de faire la différence et l'emporter. Ce quart de finale sera une revanche du premier tour du dernier Open d'Australie, qui avait été remporté par l'Américaine contre la Biélorusse.Dans la partie basse du tableau, Garbine Muguruza, ancienne gagnante de Wimbledon, s'est également qualifiée pour les quarts de finale en battant Elena Rybakina sur le score de 6-4, 6-3 en 1h42. La tête de série n°6 a remporté le premier set en breakant à 2-2, puis à 4-4 alors que son adversaire venait de débreaker. Et dans le deuxième, des breaks à 2-2 et 5-3 lui ont permis de l'emporter, après un match où elle n'a pas réussi d'ace ni commis de doubles-faute, pendant que Rybakina signait 11 aces et 4 doubles-fautes. Au tour suivant, l'ancienne n°1 mondiale sera opposée à Alizé Cornet, qui ne l'a battue qu'une fois, sur abandon, à Brisbane en 2017.Keys (USA) - Samsonova (RUS, Q)Pegula (USA) - Azarenka (BIE, n°7)Muguruza (ESP, n°6) -Bencic (SUI, n°5) - Alexandrova (RUS)bat Sabalenka (BIE, n°1) : 6-4, 1-6, 7-5bat Kudermetova (RUS) : 6-4, 6-3bat Ka.Pliskova (RTC, n°4) : 7-5, 6-2bat Kerber (ALL) : 6-3, 7-5bat Rybakina (KAZ) : 6-4, 6-3bat Andreescu (CAN, n°3) : 7-6 (2), 7-5bat Martic (CRO) : 6-3, 6-4bat Svitolina (UKR, n°2) : 6-4, 7-5- Byebat Frech (POL, Q) : 6-3, 6-4bat Vondrousova (RTC) : 6-4, 7-6 (6)bat Muchova (RTC, n°8) : 7-6 (5), 5-7, 6-2- Byebat Baptiste (USA, Q) : 6-6 (4-4) abandonbat Doi (JAP, Q) : 6-2, 6-1bat Petkovic (ALL, WC) : 6-4, 7-6 (2)bat Cirstea (ROU) : 6-3, 6-2bat Rogers (USA) : 2-6, 6-3, 6-4bat Anisimova (USA) : 6-3, 6-1- Byebat Niemeier (ALL, Q) : 4-6, 6-4, 7-5bat Muhammad (USA, Q) : 7-6 (0), 4-6, 6-3bat Kalinskaya (RUS, WC) : 6-3, 6-2- Bye