WTA - Belgrade : Podoroska s'arrête en quarts

BELGRADE (Serbie, WTA 250, terre battue, 193 677 €)

Quarts de finale

Huitièmes de finale

Dodin (FRA)

1er tour

Mladenovic (FRA, n°6)

Dodin (FRA)

Deuxième joueuse la mieux classée encore en lice au tournoi de Belgrade, Nadia Podoroska a été éliminée en quarts de finale ce vendredi. La tête de série n°5, demi-finaliste du dernier Roland-Garros, a mordu la poussière face à Ana Konjuh, issue des qualifications.Podoroska a pourtant mené 4-2 dans le premier set avant de craquer complètement et permettre à Konjuh de l'emporter sur sa cinquième balle de set. Dans la deuxième manche, l'Argentine a breaké son adversaire d'entrée, mais elle a ensuite perdu quatre jeux de suite, et le match un peu plus tard. C'est donc Konjuh (qui va grimper d'au moins 32 places au prochain classement) qui sera opposée à Maria Camila Osorio Serrano, qui a éliminé Aliaksandra Sasnovich sur le score de 6-4, 6-2 en 1h23, dans un match marqué par onze breaks.Tomova (BUL, LL) - Jani (HON, Q)Badosa (ESP, n°4) - Peterson (SUE, n°7)bat Sasnovich (BIE) : 6-4, 6-2bat Podoroska (ARG, n°5) : 6-4, 6-3bat Fernandez (CAN) : 6-3, 4-6, 6-2bat Kalinskaya (RUS) : 4-6, 6-1, 6-3bat Buzarnescu (ROU) : 6-0, 6-4bat Tomljanovic (AUS) : 4-6, 6-2, 2-1 abandonbat Bucsa (ESP, Q) : 6-4, 5-7, 6-0bat Rakhimova (RUS, Q) : 4-6, 6-3, 6-4bat: 6-2, 6-3bat Putintseva (KAZ, n°2) : 6-3, 6-4bat Radivojevic (SER, WC) : 6-2, 6-3bat Hercog (SLO) : 7-5, 6-1bat Martincova (RTC) : 6-2, 0-6, 7-5bat: 6-0, 7-6 (6)bat Petkovic (ALL) : 6-2, 6-3bat Tig (ROU) : 4-6, 7-5, 6-2bat Jorovic (SER, WC) : 6-4, 6-3bat Stojanovic (SER) : 5-7, 6-1, 6-0bat Kovinic (MNE, n°8) : 3-6, 6-4, 6-1bat Wang (CHN, Q) : 6-7 (6), 6-0, 6-2bat Danilovic (SER, WC) : 6-2, 6-4bat S.Zhang (CHN, n°3) : 6-2, 1-6, 7-6 (4)bat Babos (HON) : 6-2, 4-6, 6-3bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-3, 7-5bat Van Uytvanck (BEL) : 6-2, 1-6, 7-5bat Juvan (SLO) : 4-6, 6-2, 6-1