WTA - Belgrade : Elimination d'entrée pour Kristina Mladenovic

Kristina Mladenovic a été une nouvelle fois sur courant alternatif. Mais, pour la tête de série numéro 6 du tournoi WTA de Belgrade, ça n’a pas été suffisant pour passer le premier tour. En effet, malgré quatre balles de break dont une dès le premier jeu, Kristina Mladenovic est passé au travers de sa première manche face à Anna Kalinskaya. La 59eme mondiale a, en effet, perdu ses trois jeux de service et concédé le set en une petite demi-heure sans inscrire le moindre jeu. Le deuxième set, pour sa part, a été constellé de breaks. En effet, tant Kristina Mladenovic qu’Anna Kalinskaya ne sont parvenues à remporter qu’un seul jeu de service. Concédant chacune leur service à cinq reprises, c’est au jeu décisif que la Française et la Russe se sont expliquées. Après avoir eu une première balle de set juste avant ce tiebreak, Kristina Mladenovic a laissé échapper une deuxième opportunité alors qu’elle menait six points à cinq. Concédant les trois points suivants, la 59eme mondiale a également laissé la victoire à Anna Kalinskaya (6-0, 7-6 en 1h44’). Tête de série numéro 7, Rebecca Peterson s’est qualifiée pour les huitièmes de finale en venant à bout de la locale de l’étape Nina Stojanovic (5-7, 6-1, 6-0 en 1h57’). Une journée qui n’a pas souti aux Serbes puisque Ivana Jorovic s’est inclinée contre Ajla Tomljanovic (6-4, 6-3 en 1h21’) tout comme Lola Radivojevic contre Viktorija Tomova (6-2? 6-3 en 1h19’).



BELGRADE (Serbie, WTA 250, terre battue, 193 677 €)

1ere édition



1er tour

Tomova (BUL, LL) bat Radivojevic (SER, WC) : 6-2, 6-3

Fernandez (CAN) bat Hercog (SLO) : 7-5, 6-1

Jani (HON, Q) - Martincova (RTC)

Kalinskaya (RUS) bat Mladenovic (FRA, n°6) : 6-0, 7-6 (6)



Badosa (ESP, n°4) bat Petkovic (ALL) : 6-2, 6-3

Buzarnescu (ROU) bat Tig (ROU) : 4-6, 7-5, 6-2

Tomljanovic (AUS) bat Jorovic (SER, WC) : 6-4, 6-3

Peterson (SUE, n°7) bat Stojanovic (SER) : 5-7, 6-1, 6-0



Busca (ESP, Q) bat Kovinic (MNE, n°8) : 3-6, 6-4, 6-1

Sasnovich (BIE) - Wang (CHN, Q)

Danilovic (SER, WC) - Rakhimova (RUS, Q)

Osorio Serrano (COL, Q) bat S.Zhang (CHN, n°3) : 6-2, 1-6, 7-6 (4)



Podoroska (ARG, n°5) bat Babos (HON) : 6-2, 4-6, 6-3

Dodin (FRA) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-3, 7-5

Konjuh (CRO, Q) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-2, 1-6, 7-5

Putintseva (KAZ, n°2) bat Juvan (SLO) : 4-6, 6-2, 6-1