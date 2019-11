Ashleigh Barty a remporté les Finales WTA, ce dimanche à Shenzhen, aux dépens de la tenante du trophée Elina Svitolina. Devenue n°1 mondiale cette saison, un mois après avoir décroché le graal à Roland-Garros, l’Australienne ponctue ainsi une année 2019 exceptionnelle.

Victorieuse en deux manches rondement menées, et un peu moins de 1h30 de jeu (6-4, 6-3), Ashleigh Barty a fait honneur à son statut, solide dans les échanges et plus fiable que l’Ukranienne dans les phases clefs de la rencontre.

Ses 30 coups gagnants (contre 8 pour son adversaire) et 26 fautes directes (contre 13) en attestent: l’intéressée a fait le jeu toute la partie durant et s’offre là un trophée méritoire – le sixième dans sa carrière, dont quatre cette année.

De quoi aborder en pleine confiance, et un brin fatiguée peut-être, la finale de la Fed Cup entre l’Australie et la France, le week-end prochain à Perth (à suivre sur beIN SPORTS 1). Ashleigh Barty y retrouvera alors une Kristina Mladenovic sacrée quant à elle en double sur ce même court chinois, au côté de la Hongroise Timea Babos.

