WTA : Barty, S.Williams, nouvelle génération... Les enjeux de la saison

Actuellement numéro une mondiale, avec un peu plus de 2 300 points d'avance sur la Tchèque Karolina Pliskova, Ashleigh Barty va devoir assumer un nouveau statut cette saison. Revenue de sa parenthèse cricket, l'Australienne quasiment parfaite en remportant son premier gros tournoi à Miami, puis son premier Grand Chelem à Roland-Garros, pour finir sur son premier Masters à Shenzhen. Seule petite ombre au tableau dans sa saison, la défaite en finale de la Fed Cup contre la France. Désormais sur le trône du classement WTA, Barty va devoir se montrer plus régulière pour conserver durablement son bien.



Si la place de numéro une mondiale doit désormais bien moins l'intéresser, Serena Williams a d'autres projets pour 2020. Actuellement 10eme avec 3935 points, l'Américaine a le record du nombre de victoires en Grand Chelem en ligne de mire. A bientôt 39 ans, en septembre prochain, la cadette des soeurs Williams est restée bloquée à une unité de Margaret Court depuis l'Open d'Australie en 2017. Avec depuis quatre défaites en finale, elle aura sans doute à cœur cette saison d'écrire encore un peu plus l'histoire.

La nouvelle génération au pouvoir ?

Malheureusement pour elle, la nouvelle génération pointe le bout de son nez. Après les victoires en 2019 de la Japonaise Naomi Osaka à l'Open d'Australie, de Barty à Roland-Garros, ou encore de la Canadienne Bianca Andreescu à l'US Open, de nouvelles têtes commencent à émerger de plus en plus sur le circuit féminin. Membres du top 10, l'Ukrainienne Elina Svitolina ou la Suissesse Belinda Bencic, qui n'ont pour l'heure pu faire mieux qu'une demi-finale en Grand Chelem, pourraient, elles aussi, nourrir de belles ambitions pour cette nouvelle année.



Désormais, pour cette nouvelle génération, le plus dur pourrait être de s'inscrire sur la durée, comme Serena Williams l'a notamment fait ces dernières années. En vue en 2019, la Biélorusse Aryna Sabalenka (21 ans), les Américaines Maddison Keys (24), Sofia Kenin (21) et Amanda Anisimova (18), ou encore la Tchèque Marketa Vondrousova (20), pour ne citer qu'elles, auront la lourde tâche de confirmer semaine après semaine. Premiers éléments de réponse normalement dans quelques jours à l'Open d'Australie, à partir du 20 janvier, si l'événement est bien maintenu, alors que le pays est touché par de nombreux incendies...