WTA - Bad Homburg : Kerber tient à son titre, Halep n'a pas tremblé

Elle a fait respecter son statut. Ce mercredi, la tenante du titre allemande Angelique Kerber, 18eme joueuse mondiale et tête de série n°3, a tranquillement validé son ticket pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Bad Homburg en Allemagne, sur gazon, contre l'Italienne Lucia Bronzetti, 72eme joueuse mondiale, en deux manches (6-2, 6-3) et 1h09 de jeu. Dans la première manche, à 2-1, l'Allemande a alors pris le service de son adversaire, puis un deuxième au moment d'empocher ce premier set, à sa première opportunité (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, encore une fois à 2-1, Angelique Kerber a de nouveau breaké son adversaire, cette fois à sa deuxième opportunité. Après quatre balles de débreak sauvées à 4-2, la mieux classée des deux est allée l'emporter sur sa deuxième balle de match (6-3).

Halep était pressée

Simona Halep n'avait pas de temps à perdre. la Roumaine, 19eme joueuse mondiale et tête de série n°4, a tranquillement disposé de la Slovène Tamara Zidansek, 58eme joueuse mondiale, en deux manches (6-0, 6-3) et 1h07 de jeu. La première manche s'est donc conclue sur une roue de bicyclette, avec un total de six balles de break pour la Roumaine, pour trois converties, dont trois au moment de conclure (6-0). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, d'entrée, Simona Halep a perdu son service, malgré une première balle sauvée. A 1-2, la mieux classée des deux a alors obtenu une première opportunité pour débreaker, avant de parvenir à ses fins sur la mise en jeu suivante de son adversaire. La 19eme joueuse mondiale a même enchaîné, remportant alors le dernier service de sa concurrente, à sa deuxième opportunité, dans la foulée, pour conclure juste après (6-3).