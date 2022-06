WTA - Bad Homburg : Cornet s'offre Kerber et rejoint Garcia dans le dernier carré

Les Françaises sont en forme ! Ce jeudi, du côté du tournoi WTA 250 de Bad Homburg en Allemagne, sur gazon, la Française Alizé Cornet, 44eme joueuse mondiale et tête de série n°9, a validé son ticket pour les demi-finales, où elle retrouvera sa compatriote Caroline Garcia, après sa victoire contre la tenante du titre allemande Angelique Kerber, 18eme joueuse mondiale et tête de série n°3, en trois sets (6-4, 2-6, 6-1) et 1h56 de jeu. Dans la première manche, à 2-1, la Française a obtenu une balle de break, avant de perdre son service dans la foulée, puis effacer son handicap à sa deuxième opportunité, juste après. Entre 4-3 et 6-4, aucune des deux joueuses n'a alors remporté son service. Mais à ce petit jeu-là, c'est bien la Tricolore qui a donc glané cette première manche, grâce notamment à un ultime break blanc (6-4).

C'est terminé pour Kasatkina

Dans la deuxième manche, à 1-1 et malgré une balle de break sauvée, Alizé Cornet n'a rien pu faire sur la deuxième. Après deux opportunités de débreaker à 3-2, la moins bien classée des deux a ensuite perdu un nouveau service, puis le set (6-2). Enfin, dans la troisième et dernière manche, la tenante du titre a été breakée d'entrée, avant de sauver une balle de double-break dans la foulée. A 4-1, l'Allemande a perdu un nouveau service, malgré une première balle de break sauvée, avant de laisser échapper cette rencontre (6-1). C'est terminé pour la Russe Daria Kasatkina, 13eme joueuse mondiale et tête de série n°1, battue par la Canadienne Bianca Andreescu, 64eme joueuse mondiale, en deux sets (6-4, 6-1) et 1h23 de jeu.