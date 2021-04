WTA : Azarenka renonce à Stuttgart pour aller se faire vacciner

Barty et Halep devraient être de la partie

Stuttgart continue de compter ses absentes. Ce tournoi se tiendra la semaine prochaine, mais des têtes d'affiche ont déjà annoncé faire l'impasse, comme Naomi Osaka, 2eme joueuse mondiale, et Iga Swiatek, 16eme joueuse mondiale, qui visent Madrid et Rome. Dernière joueuse à renoncer, Victoria Azarenka (31 ans). Via son compte Twitter, la Biélorusse, ancienne numéro une mondiale et qui occupe actuellement la 15eme place dans la hiérarchie du tennis féminin, a annoncé, qu'au même moment, elle allait se faire vacciner contre le coronavirus : « Je ne serai malheureusement pas de la partie à Stuttgart pour le Porsche Tennis Grand Prix la semaine prochaine, car je vais recevoir ma première dose de vaccin à ce moment-là. Je souhaite au tournoi tout le meilleur pour la semaine prochaine et j'espère pouvoir être en mesure de revenir à Stuttgart l'année prochaine. »Malgré ces différents retraits déjà enregistrés, le tournoi allemand conserve un plateau particulièrement alléchant. En effet, deux des trois meilleures joueuses du monde, à savoir Ashleigh Barty, numéro une mondiale, ainsi que la Roumaine Simona Halep, 3eme joueuse mondiale, devraient bel et bien être de la partie. Une future participation qui a même fait déjà réagir l'Australienne, sur le compte Twitter officiel du tournoi : « Stuttgart sera un excellent moyen de commencer mon swing européen sur terre battue. J'ai entendu des choses fantastiques sur le tournoi donc j'ai vraiment hâte de jouer l'événement pour la première fois. » La Tchèque Karolina Pliskova, 9eme joueuse mondiale, est également annoncée, tout comme l'Allemande Angelique Kerber, 25eme joueuse mondiale et ambassadrice de la marque Porsche, ainsi que l'Espagnole Garbine Muguruza, 13eme joueuse mondiale, et la Suissesse Belinda Bencic, 12eme joueuse mondiale. Pour rappel, la tenante du titre de ce tournoi, qui ne s'est pas joué en 2020, est la Tchèque Petra Kvitova.