WTA : Aucun tournoi chinois cette année ?

WTA is cancelling all China Tennis tournaments this season, including China Open, sources confirmed to Lanxiong Sports. pic.twitter.com/q4rSLX7UKf

— Lanxiong Sports (@LanxiongSports) July 23, 2020

L'ATP va sans doute annuler quatre tournois chinois

Le 17 juin dernier, la WTA publiait son calendrier de la fin de saison 2020, jusqu’au Masters de Shenzhen, pendant que l’ATP, plus prudente, s’arrêtait à Roland-Garros, dont la finale aura lieu le 11 octobre. Après le tournoi parisien sur terre battue, les joueuses devaient en théorie prendre la direction de l’Asie, avec des tournois prévus à Séoul, Pékin, Wuhan, Nanchang, Zhengzhou, Tokyo (la même semaine que Moscou), avant de finir avec le Masters de Shenzhen (semaine du 9 novembre) et le Masters bis de Zhuhai (semaine du 16 novembre). Mais vraisemblablement, aucun tournoi prévu en Chine n’aura lieu cette année. En effet, l’agence chinoise Lanxiong Sports s’est procurée un communiqué confidentiel de la WTA, daté de ce mercredi, et qui annonce l’annulation de tous les tournois chinois,(sauf ceux qui servent de préparation aux JO d’hiver 2022 de Pékin).Dans ce communiqué, qui n’avait pas vocation à être publié sur les réseaux sociaux, le président de la WTA Steve Simon se dit « extrêmement déçu d’annuler les tournois chinois cette année ». « Nous respectons la décision qui a été prise par l’Administration Générale du Sport Chinois et espérons revenir en Chine dès que possible l’année prochaine. » Le communiqué ne précise pas si certains de ces tournois très lucratifs, notamment le Masters, seront relocalisés, et si les autres tournois asiatiques (Séoul et Tokyo) auront bien lieu. Cette information devrait en tout cas être officialisée d’ici vendredi.. Encore un casse-tête un venir pour les dirigeants du tennis mondial…