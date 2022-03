WTA : Ashleigh Barty dit stop à 25 ans

For every young girl that has looked up to you.

For every one of us that you've inspired.



For your love of the game.



Thank you, @ashbarty for the incredible mark you've left on-court, off-court and in our hearts 💜 pic.twitter.com/6wp9fmO439



— wta (@WTA) March 23, 2022

Barty : « Je suis épuisée »



Thank you, @ashbarty 💙

World No.1, multiple Grand Slam champion and one of the game’s greatest role models. What a legacy you leave in tennis ✨ pic.twitter.com/q0zsdeXmdK



— TennisAustralia (@TennisAustralia) March 23, 2022

Barty : « Une petite partie de moi qui n'était pas tout à fait satisfaite »

Un ultime sacre à domicile et puis s’en va ! Victorieuse de l’Open d’Australie pour la première fois en janvier dernier aux dépens de Danielle Collins, Ashleigh Barty a décidé que ces émotions seraient ses dernières sur un court de tennis. L’Australienne, victorieuse de trois titres du Grand Chelem et actuelle numéro 1 mondiale, a annoncé dans une vidéo publiée sur son compte officiel Instagram qu’elle mettait un terme à sa carrière de joueuse de tennis professionnelle à l’âge de 25 ans. Absente depuis son titre acquis devant son public, la native d’Ipswich n’avait plus pris part à un tournoi depuis et l’annonce faite ce mercredi a confirmé dans un entretien accordé pour l’occasion à son ancienne partenaire de double Casey Dellacqua qu’on ne le reverrait plus sur les courts. « Je prends ma retraite du tennis », a-t-elle ainsi déclaré.Alors qu’à la fin de la saison 2014, Ashleigh Barty avait mis sa carrière entre parenthèses pour se consacrer au cricket avant de revenir en 2016, la médaillée de bronze en double mixte lors des derniers Jeux Olympiques d’été de Tokyo semble bien décidée à remiser la raquette définitivement. Au cours de cet entretien, Ashleigh Barty a assuré être « tellement heureuse et tellement prête » à prendre cette décision. « Je sais juste que dans mon coeur, pour moi en tant que personne, c'est la bonne chose à faire », a-t-elle ajouté avant de donner des éléments permettant de comprendre les raisons d’une telle décision, à laquelle elle « pense depuis longtemps ». « Je n'ai plus la motivation physique, la volonté émotionnelle et tout ce qu'il faut pour se dépasser au plus haut niveau, a affirmé l’Australienne. Je suis épuisée. Je n'ai plus rien à donner au niveau physique. »Après avoir gagné Roland-Garros en 2019 puis Wimbledon l’an passé, c’est son succès lors du dernier Open d’Australie qui semble avoir été le déclic pour prendre une décision aussi radicale. « Il y avait juste une petite partie de moi qui n'était pas tout à fait satisfaite, qui n'était pas tout à fait épanouie. Et puis est arrivé le défi de l'Open d’Australie, a-t-elle ajouté. Pour moi, c'est la manière la plus parfaite, ma manière parfaite, de célébrer l'incroyable voyage qu'a été ma carrière dans le tennis. » Après deux saisons perturbée par la pandémie, ayant choisi de rester en Australie durant quasiment toute l’année 2020 avant d’être perpétuellement en voyage en 2021, Ashleigh Barty a assuré ne plus être prête à faire tous les sacrifices que sa carrière exige. Après douze titres entre 2017 et 2022, l’Australienne laisse le tennis derrière elle et ouvre un nouveau chapitre de sa vie.