Elena Rybakina attendait ça depuis plus d’un an. Pour la première fois depuis son revers à Strasbourg face à Elina Svitolina en 2020, la Russe va disputer une finale sur le circuit WTA à Adelaide. La 14eme joueuse mondiale a su s’extirper du dernier carré grâce à une victoire en deux manches sur la Japonaise Misaki Doi. Cette dernière, 105eme mondiale, a pourtant pris le meilleur départ avec le break d’entrée mais Elena Rybakina a alors su revenir à hauteur au terme d’un jeu marathon. La Russe a ensuite su saisir sa chance de prendre le service de son adversaire en toute fin de manche pour la conclure sur un jeu blanc. Un ascendant que la 14eme mondiale aurait pu confirmer dès le premier jeu du deuxième set mais elle n’a pas su convertir sa balle de break. C’est finalement de manière expéditive dans le septième jeu qu’Elena Rybakina est parvenu à ses fins. La Russe a ensuite conclu les débats sur l’engagement de Misaki Doi (6-4, 6-3 en 1h25’).

Barty n’a pas tremblé face à Swiatek

Pour le titre, la donne sera bien différente pour Elena Rybakina, qui devra affronter la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty. Devant son public, l’Australienne a pris le meilleur sur la tenante du titre Iga Swiatek en deux manches. La tête de série numéro 1 a tout d’abord dû écarter une balle de break avant d’imposer son jeu. Enchaînant sans difficulté cinq jeux consécutifs et concluant le premier set sur un jeu blanc, Ashleigh Barty a pris un ascendant qui ne s’est pas démenti. En effet, dès sa première balle de break dans la deuxième manche, la numéro 1 mondiale a creusé l’écart. Ne voulant pas abandonner son titre sans combattre, Iga Swiatek a su se procurer une balle de débreak dans le sixième jeu mais sans toutefois parvenir à la convertir. Ashleigh Barty a alors déroulé, manquant une première balle de match sur le service de la Polonaise avant de mettre un terme aux échanges sur sa propre mise en jeu (6-2, 6-4 en 1h28’). Après cinq titres en 2021 dont Wimbledon, la numéro 1 mondiale aura l’occasion de lancer sa saison sur une très bonne note sur ses terres.



ADELAIDE 1 (Australie, WTA 500, dur extérieur, 618 617€)

Tenante du titre : Iga Swiatek (POL)



Finale

Barty (AUS, n°1) - Rybakina (KAZ, n°7)



Demi-finales

Barty (AUS, n°1) bat Swiatek (POL, n°5) : 6-2, 6-4

Rybakina (KAZ, n°7) bat Doi (JAP) : 6-4, 6-3



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) bat Kenin (USA, n°6) : 6-3, 6-4

Swiatek (POL, n°5) bat Azarenka (BLR) : 6-3, 2-6, 6-1

Rybakina (KAZ, n°7) bat Rogers (USA) : 3-6, 6-3, 6-2

Doi (JAP) bat Juvan (SLO) : 6-3, 4-6, 7-6 (5)



2eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Gauff (USA) : 4-6, 7-5, 6-1

Kenin (USA, n°6) bat Tomljanovic (AUS) : 3-6, 7-6 (5), 6-3

Azarenka (BLR) bat Hon (AUS, WC) : 6-3, 7-5

Swiatek (POL, n°5) bat Fernandez (CAN) : 6-1, 6-2



Rybakina (KAZ, n°7) bat Bouzkova (RTC, Q) : 6-3, 6-4

Rogers (USA) bat Sakkari (GRE, n°3) : 7-6 (5), 2-6, 6-4

Doi (JAP) bat Gasanova (RUS) : 7-6 (4), 6-3

Juvan (SLO) bat Sabalenka (BIE, n°2) : 7-6 (6), 6-1



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Gauff (USA) bat Eikeri (NOR) : 6-2, 6-1

Tomljanovic (AUS) bat Watson (GBR) : 6-4, 7-6 (5)

Kenin (USA, n°6) bat Bronzetti (ITA) : 7-5, 7-5



Azarenka (BLR) bat Badosa (ESP, n°4) : 6-3, 6-2

Hon (AUS, WC) bat Kvitova (RTC) : 6-7 (4), 7-5, 6-2

Fernandez (CAN) bat Alexandrova (RUS) : 6-3, 6-4

Swiatek (POL, n°5) bat Saville (POL, Q) : 6-3, 6-3



Rybakina (KAZ, n°7) bat Sanders (WC, AUS) : 6-4, 1-6, 6-1

Bouzkova (RTC, Q) bat Papamichail (GRE, Q) : 6-3, 6-0

Rogers (USA) bat Inglis (AUS, Q) : 6-1, 6-3

Sakkari (GRE, n°3) bat Zidansek (SLO) : 6-2, 0-6, 6-4



Gasanova (RUS) bat Svitolina (UKR, n°8) : 5-7, 6-4, 6-3

Doi (JAP) bat Kucova (SLQ) : 6-3, 3-6, 6-1

Juvan (SLO) bat Paquet (FRA) : 6-4, 6-2

Sabalenka (BIE, n°2) - Bye