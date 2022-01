Ashleigh Barty, Iga Swiatek et Elena Rybakina au rendez-vous. L'Australienne, la Polonaise et tenante du titre et la Kazakhe ont répondu présent, ce vendredi en quarts de finale à Adélaïde, face respectivement à Sofia Kenin, Victoria Azarenka et Shelby Rogers. Toutefois, si la numéro 1 mondiale et tête de série numéro 1 du tournoi n'a jamais tremblé (victoire 6-3, 6-4) face à l'Américaine, qui n'avait plus disputé de tournoi depuis le dernier Wimbledon, la Kazakhe classée à la 14eme place à la WTA ont eu besoin de trois sets (3-6, 6-3, 6-2) et d'un peu plus de deux heures de jeu pour se défaire de l'Américaine.

Swiatek toujours en route pour le doublé

Rybakina, tête de série numéro 7 du tournoi, sera opposée en demi-finales à la Japonaise Misaki Doi, 105eme mondiale, qui s'est imposée en trois sets elle aussi (6-3, 4-6, 7-6) vendredi, face à la Slovène Juvan malgré deux balles de match en faveur de la seconde dans la dernière manche. Barty, elle, aura fort à faire dans le choc de ce dernier carré contre une Swiatek qui a elle aussi dû batailler (6-3, 2-6, 6-1) pour se défaire de la toujours redoutable Victoria Azarenka dans un dernier quart de finale extrêmement décousu entre la 9eme mondiale et l'ancienne numéro 1, aujourd'hui 27eme.



A DELAIDE 1 (Australie, WTA 500, dur extérieur, 618 617€)

Tenante du titre : Iga Swiatek (POL)



Demi-finales

Barty (AUS, n°1) - Swiatek (POL, n°5)

Rybakina (KAZ, n°7) - Doi (JAP)



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) bat Kenin (USA, n°6) : 6-3, 6-4

Swiatek (POL, n°5) bat Azarenka (BLR) : 6-3, 2-6, 6-1

Rybakina (KAZ, n°7) bat Rogers (USA) : 3-6, 6-3, 6-2

Doi (JAP) bat Juvan (SLO) : 6-3, 4-6, 7-6 (5)



2eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Gauff (USA) : 4-6, 7-5, 6-1

Kenin (USA, n°6) bat Tomljanovic (AUS) : 3-6, 7-6 (5), 6-3

Azarenka (BLR) bat Hon (AUS, WC) : 6-3, 7-5

Swiatek (POL, n°5) bat Fernandez (CAN) : 6-1, 6-2



Rybakina (KAZ, n°7) bat Bouzkova (RTC, Q) : 6-3, 6-4

Rogers (USA) bat Sakkari (GRE, n°3) : 7-6 (5), 2-6, 6-4

Doi (JAP) bat Gasanova (RUS) : 7-6 (4), 6-3

Juvan (SLO) bat Sabalenka (BIE, n°2) : 7-6 (6), 6-1





1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Gauff (USA) bat Eikeri (NOR) : 6-2, 6-1

Tomljanovic (AUS) bat Watson (GBR) : 6-4, 7-6 (5)

Kenin (USA, n°6) bat Bronzetti (ITA) : 7-5, 7-5



Azarenka (BLR) bat Badosa (ESP, n°4) : 6-3, 6-2

Hon (AUS, WC) bat Kvitova (RTC) : 6-7 (4), 7-5, 6-2

Fernandez (CAN) bat Alexandrova (RUS) : 6-3, 6-4

Swiatek (POL, n°5) bat Saville (POL, Q) : 6-3, 6-3



Rybakina (KAZ, n°7) bat Sanders (WC, AUS) : 6-4, 1-6, 6-1

Bouzkova (RTC, Q) bat Papamichail (GRE, Q) : 6-3, 6-0

Rogers (USA) bat Inglis (AUS, Q) : 6-1, 6-3

Sakkari (GRE, n°3) bat Zidansek (SLO) : 6-2, 0-6, 6-4



Gasanova (RUS) bat Svitolina (UKR, n°8) : 5-7, 6-4, 6-3

Doi (JAP) bat Kucova (SLQ) : 6-3, 3-6, 6-1

Juvan (SLO) bat Paquet (FRA) : 6-4, 6-2

Sabalenka (BIE, n°2) - Bye