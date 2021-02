WTA - Adelaide : Mladenovic chute dès le premier tour

Un petit tour et puis s'en va pour Kristina Mladenovic. La Française, 51eme joueuse mondiale, a été battue par la Suissesse Jil Belen Teichmann, 61eme joueuse mondiale, en deux manches (6-2, 7-6 (5)) et 1h38 de jeu, au premier tour du tournoi WTA 500 d'Adélaide en Australie, sur dur extérieur. Dans la première manche, la Française s'est procurée une balle de break d'entrée, avant de céder son service, dans la foulée, sur la deuxième balle de son adversaire. A 5-2, au moment de servir pour rester en vie dans ce premier set, Mladenovic a sauvé deux nouvelles balles de break avant de céder sur la dernière (6-2). La deuxième et dernière manche fut donc plus serrée.

Swiatek et Martic au deuxième tour

Les deux joueuses ont perdu leur service à trois services. Finalement, tout s'est donc décidé au tie-break. Dans ce jeu décisif, la Suissesse n'a eu besoin que d'une balle pour valider son ticket pour le deuxième tour du tournoi (7-6 (5)). Ça passe également pour la Polonaise Iga Swiatek, 18eme joueuse mondiale et tête de série n°5, qui a éliminé l'Américaine Madison Brengle, 81eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 6-4) et 1h18 de jeu et pour la Croate Petra Martic, 21eme joueuse mondiale et tête de série n°6, qui a éliminé la Russe Liudmila Samsonova, 117eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en trois manches (4-6, 6-0, 7-5) et 2h20 de jeu.



ADELAIDE (Australie, WTA 500, dur extérieur, 441 920€)

Tenante du titre : Ashleigh Barty (AUS)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Collins (USA) bat Zheng (CHN) : 7-6 (5), 6-1

Inglis (AUS, Q) bat Stosur (AUS, WC) : 5-7, 7-5, 6-4

Swiatek (POL, n°5) bat Brengle (USA) : 6-3, 6-4



Mertens (BEL, n°4) - Bye

Sevastova (LET) bat Garcia (FRA) : 6-2, 6-4

Teichmann (SUI) bat Mladenovic (FRA) : 6-2, 7-6 (5)

Wang (CHN, n°8) bat Gadecki (AUS, WC) : 6-4 6-3



Martic (CRO, n°6) bat Samsonova (RUS, Q) : 4-6, 6-0, 7-5

Gauff (USA, Q) bat Paolini (ITA, Q) : 6-4, 6-7 (4), 6-2

Rogers (USA) bat Kudermetova (RUS) : 6-3, 7-6 (4)

Konta (GBR, n°3) - Bye



Putintseva (KAZ, n°7) - Siegemund (ALL)

Sanders (AUS, Q) - Tomljanovic (AUS, WC)

Doi (JAP, Q) bat Blinkova (RUS) : 7-6 (5), 3-6, 6-2

Bencic (SUI, n°2) - Bye