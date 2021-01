WTA - Abu Dhabi : Svitolina facile, désillusion pour Pliskova

Pliskova tombe de haut

Elina Svitolina verra les huitièmes de finale du tournoi d’Abu Dhabi. L’Ukrainienne, classée à la cinquième place mondiale, a pris aisément le meilleur (6-4, 6-1) sur Vera Zvonareva (164eme mondiale) ce samedi matin. Le premier set a été serré, et Svitolina, avec deux breaks contre un, a pris les devants dans cette rencontre. Derrière, la protégée de Stéphane Robert a abdiqué et n’a pas su relever la tête face à la tête de série numéro 2 du tournoi.Elle y retrouvera Ekaterina Alexandrova (17eme mondiale).Karolina Pliskova, elle, est déjà éliminée !. La Tchèque s'est retrouvée d'entrée en difficulté en concédant un break sur son premier jeu de service. Menée 4-0 dans cette manche, l'ancienne numéro 1 mondiale a concédé logiquement ce premier set avant de montrer plus de résistance dans le suivant. Elle a cependant manqué de réalisme lors de cette manche en ne convertissant qu’une balle de break sur six obtenues. A l'arrivée, Pliskova enregistre sa première désillusion de la saison alors que son adversaire du jour poursuit son chemin à Abu Dhabi, où elle tentera de rallier les quarts en signant un nouvel exploit, contre l’Espagnole Sara Sorribes Tormo.Kenin (USA, n°1) - Putintseva (KAZ, n°13)Sakkari (GRE, n°9) ou Gauff (USA) - Muguruza (ESP, n°5)Sabalenka (BIE, n°4) - Jabeur (TUN, n°15)Kasatkina (RUS) - Rybakina (KAZ, n°6)Kostyuk (UKR) - Zidansek (SLO)Sorribes Tormo (ESP) - Gasanova (RUS, Q)Badosa (ESP) - Kudermetova (RUS)Alexandrova (RUS, n°17) - Svitolina (UKR, n°2)bat Flipkens (BEL) : 5-7, 5-4 abandonbat Krejcikova (RTC) : 6-4, 7-5Sakkari (GRE, n°9) - Gauff (USA)bat Sasnovich (BIE) : 6-1, 6-4bat Tomljanovic (AUS) : 7-5, 6-4bat Bondarenko (UKR, Q) : 5-7, 6-3, 6-2bat Muchova (RTC, n°12) : forfaitbat X.Wang (CHN) : 6-4, 6-4bat Hsieh (TAI) : 6-3, 6-7 (4), 6-3bat Fernandez (CAN) : 6-4, 6-4bat Pera (USA) : 5-7, 6-3, 6-4bat Ka.Pliskova (RTC, n°3) : 6-2, 6-4bat Cornet (FRA) : 6-4, 6-4bat Turati (ITA, Q) : 6-2, 6-1bat Watson (GBR) : 7-5, 6-7, 6-3bat Zvonareva (RUS) : 6-4, 6-1bat Yang (CHN, Q) : 7-6 (4), 6-2bat Siegemund (ALL) : 5-7, 7-5, 6-4bat Loeb (USA) : 6-1, 6-3bat Trevisan (ITA) : 6-3, 6-3bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-2bat Eikeri (NOR) : 6-0, 6-1bat Bondar (HON, Q) : 6-2, 6-3bat Mladenovic (FRA) : 6-2, 6-4bat Hercog (SLO) : 7-6 (5), 6-2bat Zhu (CHN) : 6-2, 7-6 (1)bat Y.Wang (CHN) : 6-3, 3-6, 7-5bat Pavlyuchenkova (RUS) : 7-6 (3), 6-3bat Kovinic (MNE) : 6-4, 6-1bat Q.Wang (CHN) : 6-2, 3-6, 6-2bat Rus (PBS) : 6-3, 3-6, 6-4bat Stefanini (ITA, Q) : 6-1, 6-3bat Vondrousova (RTC, n°8) : 3-6, 6-3, 7-6 (3)bat Hradecka (RTC, Q) : 6-2, 6-4bat Paolini (ITA) : 6-4, 6-2bat Brady (USA, n°11) : 0-6, 6-3, 6-4bat Vekic (CRO, n°16) : 7-6 (10), 2-6, 6-4bat Podoroska (ARG) : 6-3, 6-3bat Barthel (ALL) : 6-2, 6-4bat Papamichail (GRE, LL) : 6-2, 7-6 (4)bat Grammatikopoulou (GRE, LL) : 6-2, 6-2bat Sevastova (LET) : 6-2, 5-7, 6-2bat Shvedova (KAZ) : 6-1, 6-2bat Kontaveit (EST, n°10) : 7-5, 6-1bat Diyas (KAZ) : 6-4, 6-4bat Burrage (GBR, LL) : 4-6, 6-2, 7-5bat Hesse (FRA, Q) : 6-3, 6-4bat Pegula (USA) : 6-4, 6-3