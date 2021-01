Et de douze pour Aryna Sabalenka ! Depuis sa défaite au troisième tour de Roland-Garros le 3 octobre dernier contre Ons Jabeur, la Biélorusse n'a plus perdu un match (elle a remporté les tournois d'Ostrava et Linz en fin de saison) et a elle a poursuivi sa série ce dimanche à Abu Dhabi en huitièmes de finale en battant... Ons Jabeur ! La Biélorusse s'est imposée 6-2, 6-4 en 1h07 contre la Tunisienne, malgré 6 doubles-fautes et deux breaks concédés dans la deuxième manche. Mais elle a réussi à prendre cinq fois le service adverse au total dans ce match, et a notamment enchaîné quatre jeux de suite pour finir et décrocher cette victoire finalement sans trop trembler. La n°10 mondiale tentera de poursuivre sa belle série contre la n°19, Elena Rybakina, qui a rallié les quarts de finale en dominant Daria Kasatkina (n°72) sur le score de 6-3, 6-4 en 1h08. La Kazakhe a breaké à 1-0 pour empocher le premier set, puis a rapidement mené 3-0 dans le deuxième, avant de perdre l'un de ses services d'avance (3-1), mais pas deux, et remporter cette victoire. Tête de série numéro 2, Elina Svitolina sera bien présente en quarts de finale. Mais, face à Ekaterina Alexandrova, l’Ukrainienne a tremblé. Après un échange de breaks d’entrée, la numéro 5 mondiale a pris la mesure de son adversaire pour empocher la première manche sur un jeu blanc. La deuxième manche a vu les deux joueuses être instables sur leurs mises en jeu avant de s’expliquer dans un jeu décisif dominé par la Russe, ce qui lui a permis de revenir à une manche partout. Cette dernière, très tôt, a pris les devants dans le dernier set mais, après avoir manqué trois balles de double break dans le septième jeu, Ekaterina Alexandrova a vu Elina Svitolina revenir à hauteur et l’emmener au tiebreak. La Russe a manqué deux balles de match avant de concéder la victoire à son adversaire (6-2, 6-7, 7-6 en 2h35’), qui retrouvera Veronika Kudermetova pour une place en demi-finales.

Sakkari s'offre Muguruza et va retrouver Kenin

Toujours dans le haut du tableau, Garbiñe Muguruza disparaît dès les huitièmes de finale, après sa défaite 7-5, 6-4 en 1h49 contre Maria Sakkari. La n°22 mondiale, auteure de 11 aces, a notamment réussi à sauver 12 des 13 balles de break que s'est procurée l'Espagnole. Sakkari a breaké à 3-3 dans le premier set, puis a manqué cinq balles de set à 5-3, avant de se faire débreaker (5-5) puis de reprendre le service adverse dans la foulée et remporter ce set. Dans le deuxième, elle a de nouveau breaké à 3-3 et a réussi à tenir jusqu'au bout pour décrocher un beau succès sur l'ancienne n°1 mondiale. La Grecque, pour rallier le dernier carré, aura fort à faire puisque sa prochaine adversaire sera Sofia Kenin. L’Américaine, tête de série numéro 1 du tournoi, a su réagir face à Yulia Putintseva, tête de série numéro 13. Car c’est bien la Kazakhe qui a pris le meilleur départ, breakant dans le sixième jeu après avoir écarté deux balles de break puis assurant pour prendre l’ascendant. Après avoir servi pour le set et sauvé une balle de match, Sofia Kenin a recollé au jeu décisif. Avec quatre jeux remportés consécutivement, l’Américaine a sans doute pensé être à l’abri mais Yulia Putintseva n’a rien lâché, effaçant un premier break de retard puis, après avoir sauvé deux balles de match, s’est offert l’opportunité de revenir totalement dans le match. La 28eme mondiale n’a pas su saisir sa chance et finit par s’incliner après être passée très près de la victoire (3-6, 7-6, 6-4 en 2h43’).



ABU DHABI (Emirats Arabes Unis, WTA 500, dur extérieur, 460 730€)

Première édition



Quarts de finale

Kenin (USA, n°1) - Sakkari (GRE, n°9)

Sabalenka (BIE, n°4) - Rybakina (KAZ, n°6)

Kostyuk (UKR) - Sorribes Tormo (ESP)

Kudermetova (RUS) - Svitolina (UKR, n°2)



8emes de finale

Kenin (USA, n°1) bat Putintseva (KAZ, n°13) : 3-6, 7-6 (5), 6-4

Sakkari (GRE, n°9) bat Muguruza (ESP, n°5) : 7-5, 6-4

Sabalenka (BIE, n°4) bat Jabeur (TUN, n°15) : 6-2, 6-4

Rybakina (KAZ, n°6) bat Kasatkina (RUS) : 6-3, 6-4



Kostyuk (UKR) bat Zidansek (SLO) : 6-1, 6-1

Sorribes Tormo (ESP) bat Gasanova (RUS, Q) : 7-5, 6-3

Kudermetova (RUS) bat Badosa (ESP) : 6-4, 4-6, 6-1

Svitolina (UKR, n°2) bat Alexandrova (RUS, n°17) : 6-2, 6-7 (5), 7-6 (8)



2eme tour

Kenin (USA, n°1) bat Flipkens (BEL) : 5-7, 5-4 abandon

Putintseva (KAZ, n°13) bat Krejcikova (RTC) : 6-4, 7-5

Sakkari (GRE, n°9) bat Gauff (USA) : 7-5, 6-2

Muguruza (ESP, n°5) bat Sasnovich (BIE) : 6-1, 6-4



Sabalenka (BIE, n°4) bat Tomljanovic (AUS) : 7-5, 6-4

Jabeur (TUN, n°15) bat Bondarenko (UKR, Q) : 5-7, 6-3, 6-2

Kasatkina (RUS) bat Muchova (RTC, n°12) : forfait

Rybakina (KAZ, n°6) bat X.Wang (CHN) : 6-4, 6-4



Kostyuk (UKR) bat Hsieh (TAI) : 6-3, 6-7 (4), 6-3

Zidansek (SLO) bat Fernandez (CAN) : 6-4, 6-4

Sorribes Tormo (ESP) bat Pera (USA) : 5-7, 6-3, 6-4

Gasanova (RUS, Q) bat Ka.Pliskova (RTC, n°3) : 6-2, 6-4



Badosa (ESP) bat Cornet (FRA) : 6-4, 6-4

Kudermetova (RUS) bat Turati (ITA, Q) : 6-2, 6-1

Alexandrova (RUS, n°17) bat Watson (GBR) : 7-5, 6-7, 6-3

Svitolina (UKR, n°2) bat Zvonareva (RUS) : 6-4, 6-1



1er tour

Kenin (USA, n°1) bat Yang (CHN, Q) : 7-6 (4), 6-2

Flipkens (BEL) bat Siegemund (ALL) : 5-7, 7-5, 6-4

Krejcikova (RTC) bat Loeb (USA) : 6-1, 6-3

Putintseva (KAZ, n°13) bat Trevisan (ITA) : 6-3, 6-3



Sakkari (GRE, n°9) bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-2

Gauff (USA) bat Eikeri (NOR) : 6-0, 6-1

Sasnovich (BIE) bat Bondar (HON, Q) : 6-2, 6-3

Muguruza (ESP, n°5) bat Mladenovic (FRA) : 6-2, 6-4



Sabalenka (BIE, n°4) bat Hercog (SLO) : 7-6 (5), 6-2

Tomljanovic (AUS) bat Zhu (CHN) : 6-2, 7-6 (1)

Bondarenko (UKR, Q) bat Y.Wang (CHN) : 6-3, 3-6, 7-5

Jabeur (TUN, n°15) bat Pavlyuchenkova (RUS) : 7-6 (3), 6-3



Muchova (RTC, n°12) bat Kovinic (MNE) : 6-4, 6-1

Kasatkina (RUS) bat Q.Wang (CHN) : 6-2, 3-6, 6-2

X.Wang (CHN) bat Rus (PBS) : 6-3, 3-6, 6-4

Rybakina (KAZ, n°6) bat Stefanini (ITA, Q) : 6-1, 6-3



Hsieh (TAI) bat Vondrousova (RTC, n°8) : 3-6, 6-3, 7-6 (3)

Kostyuk (UKR) bat Hradecka (RTC, Q) : 6-2, 6-4

Fernandez (CAN) bat Paolini (ITA) : 6-4, 6-2

Zidansek (SLO) bat Brady (USA, n°11) : 0-6, 6-3, 6-4



Pera (USA) bat Vekic (CRO, n°16) : 7-6 (10), 2-6, 6-4

Sorribes Tormo (ESP) bat Podoroska (ARG) : 6-3, 6-3

Gasanova (RUS, Q) bat Barthel (ALL) : 6-2, 6-4

Ka.Pliskova (RTC, n°3) bat Papamichail (GRE, LL) : 6-2, 7-6 (4)



Cornet (FRA) bat Grammatikopoulou (GRE, LL) : 6-2, 6-2

Badosa (ESP) bat Sevastova (LET) : 6-2, 5-7, 6-2

Turati (ITA, Q) bat Shvedova (KAZ) : 6-1, 6-2

Kudermetova (RUS) bat Kontaveit (EST, n°10) : 7-5, 6-1



Alexandrova (RUS, n°17) bat Diyas (KAZ) : 6-4, 6-4

Watson (GBR) bat Burrage (GBR, LL) : 4-6, 6-2, 7-5

Zvonareva (RUS) bat Hesse (FRA, Q) : 6-3, 6-4

Svitolina (UKR, n°2) bat Pegula (USA) : 6-4, 6-3