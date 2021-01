Sakkari renverse Kenin

Svitolina perd le combat

ABU DHABI (Emirats Arabes Unis, WTA 500, dur extérieur, 460 730€)

Quarts de finale

8emes de finale

2eme tour

Cornet (FRA)

1er tour

Mladenovic (FRA)

Cornet (FRA)

Hesse (FRA, Q)

Mais où s'arrêtera-t-elle ? Aryna Sabalenka a enchaîné une treizième victoire consécutive ce lundi, en quarts de finale du tournoi d'Abu Dhabi !Dans un premier set où il n'y avait pas eu la moindre balle de break jusque-là, Sabalenka a mis la pression sur son adversaire sur son dernier jeu de service, pour la breaker blanc (6-4). Mais Rybakina, auteure de 12 aces pendant ce match, lui a répondu en breakant deux fois en début de deuxième set pour mener 4-1. Sabalenka a débreaké une fois, mais pas deux, et a concédé la deuxième manche (4-6). Dans la dernière, la Biélorusse a pris le service adverse à 1-0 et a tenu son avantage jusqu'au bout, n'ayant pas la moindre balle de débreak à défendre. Là voici donc une nouvelle fois dans le dernier carré d'un tournoi. Ça sera contre Maria Sakkari.La Grecque, tête de série n°9, a en effet créé la surprise en battant Sofia Kenin, la tête de série n°1.La gagnante du dernier Open d'Australie semblait en effet avoir le match en mains après avoir remporté le premier set en menant rapidement 4-1, avant de perdre l'un de ses services d'avance puis re-breaker dans la foulée. L'Américaine a eu trois nouvelles balles de break d'entrée de deuxième manche, mais ne les a pas converties, et Sakkari est entrée dans son match. La Grecque, auteure de 12 aces lors de cette partie, a breaké à 3-2 et 5-2 pour égaliser à un set partout, puis a signé un troisième set parfait, en remportant les six jeux et ne perdant que sept points face à une Kenin en perdition. C'est donc la 22eme mondiale qui tentera de mettre fin à la série de Sabalenka, qui mène 3-1 dans leurs confrontations.Après un match qui a duré 2h36, Elina Svitolina, tête de série n°2, a elle aussi disparu du tournoi, en s'inclinant 5-7, 6-3, 7-6 face à Veronika Kudermetova, 46eme mondiale. L'Ukrainienne a pourtant bien entamé la rencontre en remportant le premier set grâce à un break à 5-5, puis elle a breaké d'entrée de deuxième manche.Dans le troisième, Kudermetova a mené 3-1 puis Svitolina est revenue à 4-4. La Russe a ensuite breaké à 5-5 et a servi pour le match, mais la petite amie de Gaël Monfils a de nouveau débreaké. Tout s'est donc joué au tie-break, où la n°46 mondiale s'est montrée la plus solide et à l'a gagné 7-3. En demi-finales, Kudermetova affrontera une autre Ukrainienne, en la personne de Marta Kostyuk (18 ans).bat Kenin (USA, n°1) : 2-6, 6-2, 6-0bat Rybakina (KAZ, n°6) : 6-4, 4-6, 6-3bat Sorribes Tormo (ESP) : 0-6, 6-1, 6-4bat Svitolina (UKR, n°2) : 5-7, 6-3, 7-6 (3)bat Putintseva (KAZ, n°13) : 3-6, 7-6 (5), 6-4bat Muguruza (ESP, n°5) : 7-5, 6-4bat Jabeur (TUN, n°15) : 6-2, 6-4bat Kasatkina (RUS) : 6-3, 6-4bat Zidansek (SLO) : 6-1, 6-1bat Gasanova (RUS, Q) : 7-5, 6-3bat Badosa (ESP) : 6-4, 4-6, 6-1bat Alexandrova (RUS, n°17) : 6-2, 6-7 (5), 7-6 (8)bat Flipkens (BEL) : 5-7, 5-4 abandonbat Krejcikova (RTC) : 6-4, 7-5bat Gauff (USA) : 7-5, 6-2bat Sasnovich (BIE) : 6-1, 6-4bat Tomljanovic (AUS) : 7-5, 6-4bat Bondarenko (UKR, Q) : 5-7, 6-3, 6-2bat Muchova (RTC, n°12) : forfaitbat X.Wang (CHN) : 6-4, 6-4bat Hsieh (TAI) : 6-3, 6-7 (4), 6-3bat Fernandez (CAN) : 6-4, 6-4bat Pera (USA) : 5-7, 6-3, 6-4bat Ka.Pliskova (RTC, n°3) : 6-2, 6-4bat: 6-4, 6-4bat Turati (ITA, Q) : 6-2, 6-1bat Watson (GBR) : 7-5, 6-7, 6-3bat Zvonareva (RUS) : 6-4, 6-1bat Yang (CHN, Q) : 7-6 (4), 6-2bat Siegemund (ALL) : 5-7, 7-5, 6-4bat Loeb (USA) : 6-1, 6-3bat Trevisan (ITA) : 6-3, 6-3bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-2bat Eikeri (NOR) : 6-0, 6-1bat Bondar (HON, Q) : 6-2, 6-3bat: 6-2, 6-4bat Hercog (SLO) : 7-6 (5), 6-2bat Zhu (CHN) : 6-2, 7-6 (1)bat Y.Wang (CHN) : 6-3, 3-6, 7-5bat Pavlyuchenkova (RUS) : 7-6 (3), 6-3bat Kovinic (MNE) : 6-4, 6-1bat Q.Wang (CHN) : 6-2, 3-6, 6-2bat Rus (PBS) : 6-3, 3-6, 6-4bat Stefanini (ITA, Q) : 6-1, 6-3bat Vondrousova (RTC, n°8) : 3-6, 6-3, 7-6 (3)bat Hradecka (RTC, Q) : 6-2, 6-4bat Paolini (ITA) : 6-4, 6-2bat Brady (USA, n°11) : 0-6, 6-3, 6-4bat Vekic (CRO, n°16) : 7-6 (10), 2-6, 6-4bat Podoroska (ARG) : 6-3, 6-3bat Barthel (ALL) : 6-2, 6-4bat Papamichail (GRE, LL) : 6-2, 7-6 (4)bat Grammatikopoulou (GRE, LL) : 6-2, 6-2bat Sevastova (LET) : 6-2, 5-7, 6-2bat Shvedova (KAZ) : 6-1, 6-2bat Kontaveit (EST, n°10) : 7-5, 6-1bat Diyas (KAZ) : 6-4, 6-4bat Burrage (GBR, LL) : 4-6, 6-2, 7-5bat: 6-3, 6-4bat Pegula (USA) : 6-4, 6-3