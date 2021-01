WTA - Abu Dhabi : Cornet démarre sur une victoire nette

Sabalenka enchaîne, Vondrousova s'arrête



On a roll! 🔥@SabalenkaA secures a second round spot with a 7-6(5), 6-2 win over Hercog.#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/YiGLe7ZGRs

— wta (@WTA) January 7, 2021

ABU DHABI (Emirats Arabes Unis, WTA 500, dur extérieur, 460 730€)

Première édition

1er tour

Mladenovic (FRA)

Cornet (FRA) bat Grammatikopoulou (GRE, LL) : 6-2, 6-2

Ferro (FRA)

Alizé Cornet n'a pas perdu au change. Et elle en a profité pourA l'origine, la Niçoise aurait dû affronter jeudi pour son premier match de l'année l'une des favorites du tournoi d'Abu Dhabi Elise Mertens, numéro 20 au classement mondial. Blessée à l'épaule droite, la Belge a finalement déclaré forfait à quelques minutes de se présenter sur le court contre Cornet.(6-2, 6-2 en 1h10 de jeu), avec deux sets au scénario pratiquement identique. Cornet a en effet mené 3-0 dans les deux manches avant de tranquillement gérer son avance ensuite. Au deuxième tour, la numéro 53 mondiale croisera la route de l'Espagnole Badosa.Autre qualifiée du jour : Sofia Kenin, tête de série numéro 1 du tournoi, n'est pas tombée dans le piège face à la qualifiée chinoise Yang. L'Américaine s'est imposée en deux sets (7-6, 6-2). Aryna Sabalenka s'est imposée sur le même score - mais lègèrement plus rapidement - face à la Slovène Hercog.Marketa Vondrousova, elle, s'est inclinée d'entrée. La Tchèque classée au 21eme rang mondial s'est fait surprendre en trois manches par Su-Wei Hsieh (3-6, 6-3, 7-6).bat Yang (CHN, Q) : 7-6 (4), 6-2bat Siegemund (ALL) : 5-7, 7-5, 6-4bat Loeb (USA) : 6-1, 6-3bat Trevisan (ITA) : 6-3, 6-3bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-2Gauff (USA) - Eikeri (NOR)bat Bondar (HON, Q) : 6-2, 6-3- Muguruza (ESP, n°5)bat Hercog (SLO) : 7-6 (5), 6-2bat Zhu (CHN) : 6-2, 7-6 (1)bat Y.Wang (CHN) : 6-3, 3-6, 7-5bat Pavlyuchenkova (RUS) : 7-6 (3), 6-3bat Kovinic (MNE) : 6-4, 6-1bat Q.Wang (CHN) : 6-2, 3-6, 6-2bat Rus (PBS) : 6-3, 3-6, 6-4bat Stefanini (ITA, Q) : 6-1, 6-3bat Vondrousova (RTC, n°8) : 3-6, 6-3, 7-6 (3)bat Hradecka (RTC, Q) : 6-2, 6-4bat Paolini (ITA) : 6-4, 6-2Zidansek (SLO) - Brady (USA, n°11)bat Vekic (CRO, n°16) : 7-6 (10), 2-6, 6-4bat Podoroska (ARG) : 6-3, 6-3Barthel (ALL) - Gasanova (RUS, Q)Cirstea (ROU) - Ka.Pliskova (RTC, n°3)bat Sevastova (LET) : 6-2, 5-7, 6-2bat Shvedova (KAZ) : 6-1, 6-2bat Kontaveit (EST, n°10) : 7-5, 6-1bat Diyas (KAZ) : 6-4, 6-4Watson (GBR) - Burrage (GBR, LL)Zvonareva (RUS) -Pegula (USA) - Svitolina (UKR, n°2)