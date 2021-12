WTA : A nouveau apte, Burel va se rendre en Australie

𝙍𝙀𝙏𝙍𝙊 𝟚𝟘𝟚𝟙

Burel vise une grande première à l'Open d'Australie

Alors que la joueuse française reste sur un forfait à l'Open d'Angers le 10 décembre dernier, avant d'affronter la Russe Natalia Vikhlyantseva en quart de finale, la situation a depuis bien évolué. « Je suis super triste de me retirer de ce tournoi. Surtout ici, à la maison. Je m'attendais à jouer devant mon public. Cette nuit, je ne pouvais pas me lever du lit », déclarait-elle alors, à propos de sa triste sortie impuissante en Maine-et-Loire. En effet,D'après L'Equipe, l'échographie de contrôle s'est révélée satisfaisante, elle qui a dans un premier temps dû passer par la case repos lors d'une intersaison bien méritée.« Avec Clara, on s'est vus jeudi. Elle est restée à Angers pour se soigner chez elle et éviter de croiser du monde au centre national d'entraînement (CNE) en raison des risques liés au Covid.(ce lundi) », a pour sa part confié Thierry Champion, l'entraîneur de Burel, au quotidien sportif français. Plus de peur que de mal donc pour la jeune Française, actuellement âgée de 20 ans et classée 76eme mondiale à la WTA. Avant l'Open d'Australie (17-30 janvier 2022), lors duquel elle intégrera directement le tableau final de part sa place, Burel tentera de confirmer son potentiel, tout en tentant d'échapper au coronavirus, particulièrement tenace ces derniers temps., que ce soit en 2019 (face à l'Espagnole Carla Suarez Navarro) ou en 2021 (contre la Belge Alison van Uytvanck).