Fiancée depuis novembre 2017, Caroline Wozniacki s'est mariée samedi avec David Lee, à Castiglion del Boscon, en Toscane.

L'ancienne n°1 mondiale avait convié à la cérémonie sa grande amie Serena Williams, venue avec son mari Alexis Ohanian. L'Allemande Angelique Kerber était également présente.

Pour la partie NBA, Pau Gasol et Harrison Barnes avaient fait le déplacement.

Tennis player @CaroWozniacki and former professional basketball player @dlee042 are married! https://t.co/ea2SAVuDbx