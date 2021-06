Wimbledon (F) : Pavlyuchenkova débute bien

Battue successivement en finale de Roland-Garros et au premier tour à Eastbourne, Anastasia Pavlyuchenkova a profité du premier tour de Wimbledon pour reprendre goût à la victoire. La Russe de bientôt 30 ans, tête de série n°16 et quart de finaliste en 2016 sur le gazon londonien, s'est défaite sans problème d'Ana Bogdan (92eme) sur le score de 6-2, 6-2 en 57 minutes. Auteure de 5 aces et 67% de premières balles, elle n'a pas eu la moindre balle de break à défendre et a pris le service de son adversaire à 2-2 et 4-2 dans chaque set pour s'offrir la victoire et un deuxième tour contre Kristyna Pliskova. Une autre Tchèque, la tête de série n°19 Karolina Muchova, s'est qualifiée également sans encombre en se défaisant de Shuai Zhang : 6-3, 6-3 en 1h06 en ayant perdu qu'une seule fois son service, d'entrée de deuxième set, avant d'enchaîner cinq jeux de suite. Ça passe aussi pour la tête de série n°30 Paula Badosa, qui a battu sa compatriote Aliona Bolsova. L'Espagnole s'est imposée 6-2, 5-7, 6-2 en 1h45 en servant dix aces et perdant deux fois son service.