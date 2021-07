Wimbledon (F) : Gauff, Kerber et Muchova en huitièmes

Familiar territory for 🇺🇸 @CocoGauff



The No.20 seed makes it to the #Wimbledon fourth round once again with a 6-3, 6-3 victory over Juvan!



Faces Kerber for a place in the last eight 🔜



🎥: @Wimbledonpic.twitter.com/par8hlB5YG

— wta (@WTA) July 3, 2021

Un choc Kerber - Gauff

Finaliste de Roland-Garros il y a trois semaines, Anastasia Pavlyuchenkova ne rééditera pas sa performance à Wimbledon. Le jour de ses 30 ans, la Russe (19eme mondiale) a subi la loi de la Tchèque Karolina Muchova (22eme) au troisième tour ce samedi. Elle s'est inclinée 7-5, 6-3 en 1h41 lors de ce match interrompu pendant une grosse heure en raison de la pluie. Les deux joueuses ont connu beaucoup de problèmes au service, Muchova étant breakée à quatre reprises et Pavlyuchenkova sept fois (18 balles de break à sauver au total). Dans le deuxième set, la Russe a pourtant eu deux balles de 3-0, mais elle s'est écroulée ensuite.L'Espagnole, tête de série n°30, a eu besoin de trois sets et 2h23 pour battre Magda Linette, classée onze rangs au-dessus d'elle : 5-7, 6-2, 6-4. L'Espagnole a perdu trois fois son service mais a réussi à se procurer 17 balles de break sur le service adverse et à en convertir cinq. Elle a pourtant mené 3-1 dans le premier set avant de le perdre 7-5, puis a déroulé dans le deuxième, avant de se retrouver menée 3-0 dans le dernier set et remporter six des sept derniers jeux du match.De son côté, Coco Gauff ne dispute que son deuxième Wimbledon, à 17 ans, mais la jeune Américaine jouera une fois de plus un huitième de finale. La 23eme joueuse mondiale a fait respecter la logique en éliminant la 102eme, Kaja Juvan, sur le score de 6-3, 6-3 en 1h05. Grâce notamment à ses cinq aces, la native d'Atlanta n'a été breakée qu'à deux reprises, dans le premier set alors qu'elle menait déjà 4-0 et 5-1. Elle n'a pas donc pas vraiment tremblé et a pris le service adverse à cinq reprises au total.La 28eme joueuse mondiale a eu du mal à l'allumage mais a fini par éliminer Alikasandra Sasnovich en 1h16 sur le score de 2-6, 6-0, 6-1. L'Allemande est passée à côté de son début de match en se retrouvant menée 4-0, mais la pause due à la pluie lui a fait du bien, car elle a déroulé son tennis dans les deux derniers sets en breakant cinq fois la Biélorusse, sans avoir de balles de break à défendre. Ce sera la toute première fois qu'elle affrontera Coco Gauff.