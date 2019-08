Washington: Le titre, c'est pour Pegula 

Moins clinquante que l'affiche de la finale masculine, qui doit opposer Nick Kyrgios et Daniil Medvedev plus tard dans la soirée, la finale du tournoi féminin de Washington a vu ce dimanche l'Américaine Jessica Pegulla dominer l'Italienne Camila Giogi en 2 sets expéditifs (6-2, 6-2) et moins d'une heure de jeu (59'). C'est un premier titre en carrière sur le circuit WTA pour la 79e joueuse mondiale, âgé de 25 ans et qui réside à Boca Raton ; elle comptait jusqu'à ce jour une simple finale atteinte à Québec l'an passé.

Her FIRST WTA title!



Jessica Pegula is the 2019 Citi Open CHAMPION #CO19 pic.twitter.com/YXHnOLPLjZ — Citi Open (@CitiOpen) 4 août 2019