US Open : Le programme de lundi

US OPEN / LUNDI 31 AOÛT

Programme en heure française



ARTHUR ASHE STADIUM

A partir de 18h00

Ka. Pliskova (RTC, n°1- Kalinina (UKR)

Anderson (AFS) - A. Zverev (ALL, n°5)

A partir de 1h00

Djokovic (SER, n°1) - Dzumhur (BOQ)

Osaka (JAP, n°4) - Doi (JAP)



LOUIS ARMSTRONG STADIUM

A partir de 17h00

Kerber (ALL, n°17) - Tomljanovic (AUS)

Shapovalov (CAN, n°12) - Korda (USA)

Pas avant 21h00

Gauff (USA) - Sevastova (LET, n°31)

Johnson (USA) - Isner (USA, n°16)

Maria (ALL) - Riske (USA, n°13)



COURT N°17

A partir de 17h00

Mladenovic (FRA, n°30) - Baptiste (USA)

Begu (ROU) - Kvitova (RTC, n°6)

Tsitsipas (GRE, n°4) - Ramos-Vinolas (ESP)

Collins (USA) - Kontaveit (EST, n°14)

Opelka (USA) - Goffin (BEL, n°7)



COURT N°5

A partir de 17h00

Schwartzman (ARG, n°9) - Norrie (GBR)

Koepfer (ALL) - T. Fritz (USA, n°19)

Edmund (GBR) - Bublik (KAZ)

Montgomery (USA) - Putintseva (KAZ, n°23)

Bouzkova (RTC) - Pegula (USA)



COURT N°11

A partir de 17h00

Andujar (ESP) - Coric (CRO, n°27)

Carreno Busta (ESP, n°20) - Uchiyama (JAP)

Martincova (RTC) - Martic (CRO, n°8)

Blanch (USA) - Garin (CHI, n°13)

Blinkova (RUS) - Brady (USA, n°28)



COURT N°4

A partir de 17h00

Di Lorenzo (USA) - Sasnovich (BIE)

Mannarino (FRA, n°32) - Sonego (ITA)

Linette (POL, n°24) - Inglis (AUS)

Brengle (USA) - Tsurenko (UKR)

Martinez (ESP) - Struff (ALL, n°28)



COURT N°6

A partir de 17h00

Travaglia (ITA) - Thompson (AUS)

Gojowczyk (ALL) - Hurkacz (POL, n°24)

Kozlova (UKR) - Osuigwe (USA)

Golubic (SUI) - Lapko (BIE)

Khromacheva (RUS) - Rogers (USA)



COURT N°7

A partir de 17h00

M. Vondrousova (RTC, n°12) - Minnen (BEL)

Paolini (ITA) - Garcia (FRA)

Safwat (EGY) - Simon (FRA)

Giron (USA) - Polmans (AUS)

Peterson (SUE, n°32) - Flipkens (BEL)



COURT N°8

A partir de 17h00

Davidovich Fokina (ESP) - Novak (AUT)

Lorenzi (ITA) - Nakashima (USA)

Arconada (USA) - Juvan (SLO)

Sharma (AUS) - Yastremska (UKR, n°19)

J.Sousa (POR) - Mmoh (USA)



COURT N°9

A partir de 17h00

Londero (ARG) - Donskoy (RUS)

Dolehide (USA) - Friedsam (ALL)

Cressy (USA) - Kovalik (SLQ)

Gaio (ITA) - Berankis (LIT)

Rybakina (KAZ, n°11) - Zavatska (UKR)



COURT N°12

A partir de 17h00

Lajovic (SER, n°18) - Gerasimov (BIE)

Sock (USA) - Cuevas (URU)

Bondarenko (UKR) - Kiick (USA)

Krajinovic (SER, n°26) - M.Ymer (SUE)

Li (USA) - Rus (PBS)



COURT N°14

A partir de 17h00

Jung (TAI) - Coria (ARG)

Krueger (USA) - P.Sousa (POR)

Kwiatkowski (USA) - Kwon (CdS)

Bellis (USA) - Korpatsch (ALL)

Giorgi (ITA) - Van Uytvanck (BEL)



COURT N°15

A partir de 17h00

Gracheva (RUS) - Badosa (ESP)

Kovinic (MNE) - Cabrera (AUS)

Kostyuk (UKR) - Kasatkina (RUS)

Balazs (HON) - Kukushkin (KAZ)

Harris (AFS) - Cecchinato (ITA)