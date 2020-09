US Open (F) : S.Williams remporte le match des mamans

Onzième demi-finale d'affilée pour Serena Williams à l'US Open ! La joueuse de bientôt 39 ans continue d'écrire sa légende, avec une nouvelle victoire ce mercredi en quart de finale contre Tsvetana Pironkova : 4-6, 6-3, 6-2 en 2h10 ! Comme Serena, la Bulgare est elle aussi maman, et c'est pourquoi elle n'avait pas joué le moindre match depuis juillet 2017, moment où elle a appris sa grossesse. Actuellement non classée, Pironkova a choisi de revenir sur le circuit deux ans et demi après la naissance de son fils, alors que l'Américaine était revenue six mois plus tard. Mais Serena Williams n'a pas gagné de Grand Chelem depuis la naissance de sa fille il y a trois ans, et compte bien y remédier ce samedi. En attendant une éventuelle finale, elle sera en demi-finale, grâce à sa victoire acquise après un gros combat.

S.Williams était menée un set, un break

Ayant un peu de mal dans ses déplacements, l'Américaine a perdu le premier set en étant breakée à 2-2. Puis elle a perdu son service d'entrée de deuxième manche, avant de reprendre le dessus. L'ancienne n°1 mondiale, auteure de 20 aces au total, n'a plus perdu sa mise en jeu par la suite, face à une Bulgare qui a paru un peu émoussée. Serena Williams a pris le service adverse à 0-1 et 4-3 dans le deuxième et à 0-0 et 4-2 dans le troisième, sans avoir de balle de débreak à défendre. Elle a même terminé le match par un jeu blanc, pour s'offrir une 14eme demi-finale à New York. Ce sera contre Victoria Azarenka, une autre maman, qu'elle a déjà battue 18 fois sur 22, ou Elise Mertens, qu'elle a dominée lors de leur unique confrontation.



US OPEN (New York, Etats-Unis, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



Demi-finales

Brady (USA, n°28) - Osaka (JAP, n°4)

S.Williams (USA, n°3) - Azarenka (BIE) ou Mertens (BEL, n°16)



Quarts de finale

Brady (USA, n°28) bat Putintseva (KAZ, n°23) : 6-3, 6-2

Osaka (JAP, n°4) bat Rogers (USA) : 6-3, 6-4

S.Williams (USA, n°3) bat Pironkova (BUL) : 4-6, 6-3, 6-2

Azarenka (BIE) - Mertens (BEL, n°16)



Huitièmes de finale

Brady (USA, n°28) bat Kerber (ALL, n°17) : 6-1, 6-4

Putintseva (KAZ, n°23) bat Martic (CRO, n°8) : 6-3, 2-6, 6-4

Osaka (JAP, n°4) bat Kontaveit (EST, n°14) : 6-3, 6-4

Rogers (USA) bat Kvitova (RTC, n°6) : 7-6 (5), 3-6, 7-6 (6)



Pironkova (BUL) bat Cornet (FRA) : 6-4, 6-7 (5), 6-3

S.Williams (USA, n°3) bat Sakkari (GRE, n°15) : 6-3, 6-7 (6), 6-3

Azarenka (BIE) bat Muchova (RTC, n°20) : 5-7, 6-1, 6-4

Mertens (BEL, n°16) bat Kenin (USA, n°2) : 6-3, 6-3