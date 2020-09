US Open (F) : Cornet au troisième tour

Il y a aura deux Françaises au deuxième tour de l'US Open ! Après Caroline Garcia mercredi, c'est Alizé Cornet qui a décroché son billet ce jeudi, dans le bas du tableau, en venant à bout d'Ysaline Bonaventure. Et que ce fut dur pour la Niçoise, qui s'est finalement imposée 7-6, 6-3 après 1h49 de match contre la 121eme joueuse mondiale, grâce à un mental à toute épreuve. Breakée d'entrée de match, Cornet a réussi à inverser la tendance grâce à un petit miracle. En effet, la Belge menait 5-4, 40-0 sur son service, et Cornet a sauvé trois balles de set pour revenir à 5-5, profitant des très nombreuses fautes directes de Bonaventure, qui finira avec 57 au total. Mais une fois revenue à 5-5, la Cornet a été breakée blanc et la Belge s'est encore procurée deux balles de set à 6-5, 40-15. Une nouvelle fois manquées ! Finalement, la Niçoise est revenue à 6-6 et a remporté le tie-break 7-4. La deuxième manche a été tout autant riche en suspense, avec Cornet qui a mené 2-0, puis qui a vu la Belge revenir à 2-2, puis il y a eu trois breaks d'affilée (4-3 pour Cornet) et la Française a réussi à conclure, sur une nouvelle faute directe de son adversaire (18 fautes directes pour Cornet). Pour la première fois depuis l'Open d'Australie 2018, la joueuse de 30 ans va donc voir le troisième tour d'un Grand Chelem. Ce sera contre Madison Keys (3-0 pour l'Américaine dans les confrontations) ou Aliona Bolsova (aucune confrontation).



US OPEN (New York, Etats-Unis, dur extérieur, 45 000 000€)

Tenante du titre : Bianca Andreescu (CAN)



2eme tour

Garcia (FRA) bat Ka.Pliskova (RTC, n°1) : 6-1, 7-6 (2)

Brady (USA, n°28) bat Bellis (USA, WC) : 6-1, 6-2

Kerber (ALL, n°17) bat Friedsam (ALL) : 6-3, 7-6 (6)

Li (USA) bat Riske (USA, n°13) : 6-0, 6-3



Sasnovich (BIE) bat Vondrousova (RTC, n°12) : 6-1, 6-2

Putintseva (KAZ, n°23) bat Lapko (BIE) : 6-3, 6-3

Gracheva (RUS) bat Mladenovic (FRA, n°30) : 1-6, 7-6 (2), 6-0

Martic (CRO, n°8) bat Bondarenko (UKR) : 6-3, 6-4



Osaka (JAP, n°4) bat Giorgi (ITA) : 6-1, 6-2

Kostyuk (UKR) bat Sevastova (LET, n°31) : 6-3, 7-6 (5)

Linette (POL, n°24) bat Kovinic (MNE) : 6-1, 6-7 (2), 7-6 (4)

Kontaveit (EST, n°14) bat Juvan (SLO) : 6-4, 6-1



Rogers (USA) bat Rybakina (KAZ, n°11) : 7-5, 6-1

Brengle (USA) bat Yastremska (UKR, n°19) : 6-2, 6-3

Pegula (USA) bat Flipkens (BEL) : 7-6 (1), 6-7 (3), 6-3

Kvitova (RTC, n°6) bat Kozlova (UKR) : 7-6 (3), 6-2



Keys (USA, n°7) - Bolsova (ESP)

Cornet (FRA) bat Bonaventure (BEL) : 7-6 (4), 6-3

Vekic (CRO, n°18) bat Tig (ROU) : 6-2, 6-1

Pironkova (BUL) bat Muguruza (ESP, n°10) : 7-5, 6-3



Sakkari (GRE, n°15) bat Pera (USA) : 2-6, 6-3, 6-2

Anisimova (USA, n°26) bat Scott (USA, WC) : 4-6, 6-4, 6-1

Stephens (USA, n°26) - Govortsova (BIE)

Gasparyan (RUS) - S.Williams (USA, n°3)



Sabalenka (BIE, n°5) - Azarenka (BIE)

Vickery (USA, WC) - Swiatek (POL)

Muchova (RTC, n°20) bat Kalinskaya (RUS) : 6-3, 7-6 (4)

Cirstea (ROU) bat Konta (GBR, n°9) : 2-6, 7-6 (5), 6-4



Mertens (BEL, n°16) - Sorribes Tormo (ESP)

McNally (USA) - Alexandrova (RUS, n°21)

Jabeur (TUN, n°27) bat Kanepi (EST) : 7-6 (8), 6-0

Kenin (USA, n°2) bat Fernandez (CAN) : 6-4, 6-3