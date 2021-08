US Open : Encore trois forfaits majeurs !

Le sort s’acharne sur les anciens vainqueurs de l’US Open ! Après Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stan Wawrinka, Serena Williams et Svetlana Kuznetsova, c’est Venus Williams qui est contrainte de déclarer forfait pour le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Quelques heures après sa sœur, l’Américaine de 41 ans, 147eme mondiale et bénéficiaire d’une invitation, a annoncé son forfait pour cause de blessure (qu’elle n’a pas précisée). « J’avais hâte de disputer l’US Open et je remercie la Fédération pour l’invitation, mais ce ne sera pas pour cette année. Je serai de retour dès que je peux » écrit la femme aux sept Grands Chelem sur Instagram. Venus Williams devait disputer son 23eme US Open à partir de lundi, un tournoi qu’elle a remporté en 2000 et 2001, dont elle a disputé en finale en 1997 et 2002, et qu’elle n’a manqué qu’à deux reprises, en 2003 et 2006. L’aînée des sœurs Williams ne parle toujours pas de retraite, malgré des résultats très limités cette saison : trois victoires pour huit défaites.

Kenin malchanceuse

Une autre Américaine a dû renoncer à son Grand Chelem national : Sofia Kenin. L’Américaine de 22 ans a été testée positive au coronavirus. « J’ai une nouvelle décevante à vous annoncer, écrit-elle sur Twitter. Récemment j’ai été testée positive au covid-19. Heureusement je suis vaccinée et mes symptômes sont très faibles. Malgré tout, je suis toujours positive et je ne pourrai pas prendre part ç l’US Open. Je vais passer les prochaines semaines à guérir et me préparer pour bien jouer cet automne. » La n°5 mondiale, victorieuse de l’Open d’Australie en 2020, n’a jamais dépassé les huitièmes de finale à New York en six participations. Sa saison 2021 est pour le moment assez décevante, avec seulement deux quarts de finale pour ses deux premiers tournois. Elle avait ensuite été opérée de l’appendicite juste après l’Open d’Australie.

Raonic ne s'en sort pas

Troisième forfait de taille ce jeudi : celui de Milos Raonic. Toujours blessé à la jambe gauche, le Canadien ne voit pas le bout du tunnel et doit renoncer à l’US Open pour la quatrième fois de sa carrière, après 2011, 2017 et 2019. Le joueur de 30 ans, désormais 34eme mondial, a déjà disputé quatre huitièmes de finale à New York, mais vit une saison 2021 très délicate, avec seulement douze matchs disputés (sept victoires, cinq défaites) et aucune victoire depuis le mois de mars. Lors du tirage au sort de l’US Open, qui aura lieu ce jeudi à 18h00 (heure française), on retrouvera donc trois lucky-loser dans le tableau féminin et un dans le tableau masculin.