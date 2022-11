United Cup : La France participera, avec Garcia et Rinderknech notamment

Nadal, Tsitsipas, Swiatek et Sakkari seront là

United Cup

France

On connait le plateau de la United Cup, la nouvelle compétition mixte lancée par l'ATP et la WTA et qui se tiendra à Brisbane, Perth et Sydney du 29 décembre au 8 janvier. La compétition étant réservée aux seize premiers pays mondiaux selon le classement de leur meilleur joueur ou de leur meilleure joueuse, il fallait que Caroline Garcia, la seule tricolore très haut classée, confirme sa présence, pour que la France fasse bel et bien partie des nations présentes.Aux côtés de Garcia, on retrouvera Alizé Cornet (pour qui ce devrait être le dernier début de saison de sa carrière), Léolia Jeanjean et Jessika Ponchet pour les femmes, et Arthur Rinderknech, Adrian Mannarino, Manuel Guinard et Edouard Roger-Vasselin pour les hommes.Parmi les cadors du tennis ayant confirmé leur présence, on retrouve Stefanos Tsitsipas et Maria Sakkari pour la Grèce, Hubert Hurkacz et Iga Swiatek pour la Pologne, Taylor Fritz et Jessica Pegula pour les Etats-Unis, Rafael Nadal et Paula Badosa pour l’Espagne, Matteo Berrettini pour l’Italie, Nick Kyrgios pour l’Australie, Borna Coric pour la Croatie, Belinda Bencic pour la Suisse, Alexander Zverev pour l’Allemagne, Beatriz Haddad Maia pour le Brésil, Elise Mertens pour la Belgique, Petra Kvitova pour la République tchèque, Cameron Norrie pour la Grande-Bretagne, Diego Schwartzman pour l’Argentine et Casper Ruud pour la Norvège.Chaque vainqueur de poule affrontera le vainqueur de la poule de la même ville, puis les trois gagnants se retrouveront au Final Four, en compagnie du meilleur deuxième de la phase de poules. A noter qu'au total, chaque joueur ou chaque joueuse peut gagner 500 points ATP ou WTA lors de cette nouvelle compétition.Grèce, Belgique, équipe a déterminer en fonction du classement du 21 novembrePologne, Suisse, équipe a déterminer en fonction du classement du 21 novembreEtats-Unis, Allemagne, République tchèqueEspagne, Australie, Grande-BretagneItalie, Brésil, Norvège, Croatie, Argentine