L'embellie se confirme pour Kristina Mladenovic en cette fin de saison : un mois après avoir signé ce qu'elle qualifiait elle-même comme "une des plus belles victoires de sa carrière" aux dépens de la n°4 mondiale Elino Svitolina à Zhengzhou, la Française, déjà assurée de redevenir n°1 tricolore dans le prochain classement mondial, a signé une nouvelle performance de choix pour s'ouvrir à nouveau les portes d'une demi-finale au tournoi de Moscou.

'Kiki' était opposée à Kiki... Bertens, n°8 mondiale, et l'heure était bien à la confirmation de cet élan positif avec à la clé une nouvelle victoire en 3 sets, tout comme la veille face à Anastasija Sevastova, tête de série n°6. Un nouveau bras de fer de plus de 2 heures (2h07) au terme duquel Mladenovic s'impose (6-4, 2-6, 6-1), toute proche d'infliger même une roue de bicyclette à la Néerlandaise sauvée de cette humiliation par un dernier break sans conséquence.

Pour la première fois dans le dernier carré de cette Kremlin Cup, elle affrontera pour une place en finale la gagnante du match opposant la Belge Kirsten Flipkens, issue des qualifications, à la Suisse Belinda Bencic (n°3).

And the winner is..... Kiki@KikiMladenovic outlasts No. 2 seed Bertens 6-4, 2-6, 6-1 to reach her first #KremlinCup semifinals! pic.twitter.com/RIDJpRveEJ