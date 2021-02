Tennis - WTA - Gippsland Trophy : Halep balayée, Svitolina tombe, Osaka tient son rang

Les quarts de finale du Gippsland Trophy ont réservé des surprises ! La tête de série n°1, Simona Halep, n'a pas existé face à Ekaterina Alexandrova. La Roumaine s'est inclinée 6-2, 6-1 en 59 minutes de jeu, au terme d'un match où elle a perdu cinq fois son service, malgré 79% de premières balles et aucune double-faute. La Russe, 33eme mondiale, s'est montrée intraitable et affrontera pour une place en finale Kaia Kanepi (94eme), qui a bénéficié du forfait de Karolina Muchova pour ce quart.

Osaka tranquille, Svitolina tombe au super tie-break

Dans le bas du tableau, la demi-finale opposera Naomi Osaka à Elise Mertens. La Japonaise parfaitement tenu son rang en s'imposant 7-5, 6-1 en 1h16 face à Irina Begu, grâce notamment à 7 aces et 67% de premières balles. L'ancienne n°1 mondiale n'a été breakée qu'une seule fois, à 1-1, mais a immédiatement débreaké (2-2), avant de prendre à nouveau le service adverse à 6-5. Elle a en revanche déroulé dans la deuxième manche, avec des breaks à 2-1 et 4-1. Elle sera opposée en demi-finale à Elise Mertens, qui a créé la surprise en battant Elina Svitolina, tête de série n°3, au super tie-break (mis en place dans les tournois féminins à partir de ce vendredi afin d'abréger les matchs, alors que l'Open d'Australie débute lundi) : 6-3, 5-7, 10-6 en 1h56. La Belge a eu 13 balles de break à sauver (elle en a sauvé 3), mais a réussi à avoir le dernier mot. Elle a remporté le premier set en breakant à 2-1, puis a perdu le deuxième après avoir mené 4-2 et s'être procurée trois balles de match à 5-4. Heureusement pour elle, elle est parvenue à conclure sur sa quatrième balle de match, au super tie-break.



MELBOURNE – GIPPSLAND TROPHY (Australie, WTA 500, dur extérieur, 368 947 €)

1ere édition



Demi-finales

Alexandrova (RUS, n°9) - Kanepi (EST)

Mertens (BEL, n°7) - Osaka (JAP, n°2)



Quarts de finale

Alexandrova (RUS, n°9) bat Halep (ROU, n°1) : 6-2, 6-1

Kanepi (EST) bat Muchova (RTC, n°8) : forfait

Mertens (BEL, n°7) bat Svitolina (UKR, n°3) : 6-3, 5-7, 10-6

Osaka (JAP, n°2) bat Begu (ROU) : 7-5, 6-1



Huitièmes de finale

Halep (ROU, n°1) bat Siegemund (ALL, n°16) : 6-2, 6-4

Alexandrova (RUS, n°9) bat Swiatek (POL, n°6) : 6-4, 6-2

Kanepi (EST) bat Kasatkina (RUS) : 7-5, 6-1

Muchova (RTC, n°8) bat Paolini (ITA) : 6-2, 4-6, 6-4



Mertens (BEL, n°7) bat Garcia (FRA, n°12) : 7-6 (1), 6-3

Svitolina (UKR, n°3) bat Ostapenko (LET, n°13) : 6-7 (4), 6-3, 6-2

Begu (ROU) bat Konta (GBR, n°5) : 4-6, 7-6 (10), 7-6 (4)

Osaka (JAP, n°2) bat Boulter (GBR) : 3-6, 6-3, 6-1



2eme tour

Halep (ROU, n°1) bat Potapova (RUS) : 6-4, 6-4

Siegemund (ALL, n°16) bat Aiava (AUS, WC) : 6-2, 6-2

Alexandrova (RUS, n°9) bat Schmiedlova (SLQ) : 4-6, 6-4, 6-2

Swiatek (POL, n°6) bat Juvan (SLO) : 2-6, 6-2, 6-1



Kanepi (EST) bat Sabalenka (BIE, n°4) : 6-1, 2-6, 6-1

Kasatkina (RUS) bat Hercog (SLO, n°15) : 6-4, 6-3

Paolini (ITA) bat Q.Wang (CHN, n°10) : 3-6, 7-5, 6-4

Muchova (RTC, n°8) bat McNally (USA) : 6-1, 6-1



Mertens (BEL, n°7) bat Hibi (JAP) : 6-2, 6-2

Garcia (FRA, n°12) bat Babos (HUN) : 6-4, 6-4

Ostapenko (LET, n°13) bat Kovinic (MNE) : 6-4, 7-5

Svitolina (UKR, n°3) bat Petkovic (ALL) : 6-1, 6-4



Konta (GBR, n°5) bat Pera (USA) : 6-2, 6-3

Begu (ROU) bat Sasnovich (BIE) : 5-7, 6-4, 6-4

Boulter (GBR) bat Gauff (USA, n°14) : 3-6, 7-5, 6-2

Osaka (JAP, n°2) bat Cornet (FRA) : 6-2, 6-2



1er tour

Halep (ROU, n°1) - Bye

Potapova (RUS) bat Osuigwe (USA) : 6-3, 6-0

Aiava (AUS, WC) bat Paquet (FRA) : 6-1, 4-6, 6-4

Siegemund (ALL, n°16) bat Niculescu (ROU, LL) : 7-5, 6-4



Alexandrova (RUS, n°9) - Bye

Schmiedlova (SLQ) bat Savinykh (RUS) : 6-1, 6-3

Juvan (SLO) bat Y.Wang (CHN) : 4-6, 6-1, 6-4

Swiatek (POL, n°6) - Bye



Sabalenka (BIE, n°4) - Bye

Kanepi (EST) bat Sharma (AUS, WC) : 1-6, 7-5, 6-2

Kasatkina (RUS) bat Buzarnescu (ROU) : 6-1, 6-1

Hercog (SLO, n°15) bat Gasparyan (RUS) : 2-6, 6-3, 6-3



Q.Wang (CHN, n°10) - Bye

Paolini (ITA) bat Marino (CAN) : 7-6 (2), 6-3

McNally (USA) bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-2, 6-7 (3), 6-3

Muchova (RTC, n°8) - Bye



Mertens (BEL, n°7) - Bye

Hibi (JAP) bat Lepchenko (USA) : 6-4, 6-7 (3), 6-1

Babos (HUN) bat Tig (ROU) : 7-6 (5), 6-3

Garcia (FRA, n°12) bat Rodionova (AUS, WC) : 6-3, 6-4



Ostapenko (LET, n°13) bat Errani (ITA) : 4-6, 6-3, 6-1

Kovinic (MNE) bat Zidansek (SLO) : 6-3, 6-3

Petkovic (ALL) bat Trevisan (ITA) : 6-1, 3-6, 7-5

Svitolina (UKR, n°3) - Bye



Konta (GBR, n°5) - Bye

Pera (USA) bat Gadecki (AUS, WC) : 6-7 (2), 6-3, 6-3

Sasnovich (BIE) bat Tsurenko (UKR) : 3-6, 6-4, 6-4

Begu (ROU) bat Zheng (CHN, n°11) : 2-6, 7-5, 6-4



Gauff (USA, n°14) bat Teichmann (SUI) : 6-3, 6-7 (6), 7-6 (5)

Boulter (GBR) bat Kalinskaya (RUS) : 6-1, 6-3

Cornet (FRA) bat Tomljanovic (AUS) : 5-7, 6-1, 6-3

Osaka (JAP, n°2) - Bye