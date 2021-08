THREE SET THRILLER 🔥

CINCINNATI (Etats-Unis, WTA 1000, dur, 1 816 008€)

8emes de finale

Ce jeudi,au terme de sa rencontre remportée face à Jelena Ostapenko en 1h58 (4-6, 6-2, 7-5). Victorieuse de l'US Open en 2016, l'Allemande n'a remporté que le tournoi de Bad Homburg cette saison. Pour tenter d'inscrire une seconde ligne à son palmarès en 2021, elle devra se débarrasser de Petra Kvitova. Ce dernière a fait la loi contre Ons Jabeur la nuit dernière en remportant deux petits sets expéditifs. La Tchèque a remporté sa troisième confrontation en autant de matchs contre la Tunisienne.Un peu plus tard, la numéro un mondiale au classement WTA,qu'elle a giflée en deux manches expéditives (6-0, 6-2) en 1h12. Intouchable et impériale sur sa mise en jeu, l'Australienne a éliminé la tenante du titre dans l'Ohio et affrontera en quart de finale soit Barbora Krejcikova qui a su prendre le meilleur sur Garbine Muguruza en trois sets. La vainqueure de Roland Garros a montré qu'elle avait les reins solides pour battre l'Espagnole malgré le gain rapide de la première manche. Tête de série N°9, elle fera face à la N°1 mondiale, Ashleigh Barty.Mais la sensation de la nuit, c'est bien sûr l'élimination de Naomi Osaka dès les huitièmes de finale à Cincinnati. La N°2 mondiale s'est inclinée en trois sets face à l'invitée Jil Teichmann. Avec une première manche à son avantage, la Japonaise espérait poursuivre son élan pour gagner les quarts de finale. Sauf que son adversaire ne l'a pas entendu de cette oreille et a petit à petit construit son jeu pour perturber la jeune femme qui faisait sa première sortie hors de son pays depuis les Jeux d'été. En pleine confiance, Jil Teichmann a enchaîné les jeux pour remporter les deux manches suivantes et s'adjuger un tour suivant très excitant face à sa compatriote, Belinda Bencic. La 12eme joueuse mondiale a elle profité de l'abandon dans la deuxième manche de Karolina Muchova alors que la Suissesse menait un set à rien.Karolina Pliskova, finaliste de l'Open de Montréal il y a quelques jours, s'est hissée au tour suivant grâce à sa victoire sur Jessica Pegula en deux sets (6-4, 7-6). La tête de série N°5 du tournoi de Cincinnati a même remonté un retard de cinq jeux dans la deuxième manche face à l'Américaine pour finalement s'offrir le scalp de Jessica Pegula au tie break. Karolina Pliskova rencontrera, Paulo Badosa, vainqueure cette nuit d'Elena Rybakina en deux sets.bat Azarenka (BIE, n°14) : 6-0, 6-2bat Muguruza (ESP, n°8) : 6-1, (5)6-7, 6-2bat Ostapenko (LET) : 4-6, 6-2, 7-5- Jabeur (TUN) : 6-1, 6-2- Pegula (USA) : 6-4, 7-6(5)Rybakina (KAZ) -: 2-6, (5)6-7Muchova (RTC) -: 5-7, 1-2 ab.- Osaka (JAP, n°2) : 3-6, 6-3, 6-3(à partir de 17h heure française)Barty (AUS, n°1) - Krejcikova (RTC, n°9)Kerber (ALL) - Kvitova (RTC, n°11)Ka.Pliskova (RTC, n°5) - Badosa (ESP)Bencic (CAN, n°10) - Teichmann (SUI, WC)