Tennis (F) : Gauff testée positive au coronavirus et forfait

Nouveau coup dur pour les Etats-Unis après le forfait de Serena Williams

Les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo au Japon ne débutent que le vendredi 23 juillet prochain (pour se terminer le dimanche 8 août prochain), mais les forfaits s'accumulent, notamment en ce qui concerne la discipline du tennis. Dernière en date à être contrainte de renoncer, l'Américaine Cori Gauff, aujourd'hui âgée de 17 ans. L'actuelle 25eme joueuse mondiale ne participera pas à ce prestigieux événement, après avoir été testée positive au coronavirus. C'est la principale intéressée qui a fait part de cette triste nouvelle, ce dimanche, via ses réseaux sociaux officiels et elle ne pouvait évidemment pas cacher son immense déception : «et que je ne pourrai pas jouer aux Jeux olympiques de Tokyo. J'ai toujours rêvé de représenter les Etats-Unis aux Jeux Olympiques, et j'espère qu'il y aura beaucoup plus de chances pour moi de réaliser cela à l'avenir. Je souhaite bonne chance au Team USA et des Jeux sûrs pour chaque Olympien et toute la famille olympique. »Née le 13 mars 2004, Cori Gauff est professionnelle depuis 2019. Depuis, l'Américaine ne cesse de monter dans la hiérarchie du classement WTA, puisqu'aujourd'hui, elle en occupe donc même la 25eme place. A son palmarès, la joueuse compte déjà deux titres acquis sur le circuit. Le premier date de 2019, du côté de Linz en Autriche, lorsqu'elle avait alors réussi à battre, en finale de ce tournoi WTA International, sur dur intérieur, la Lettone Jelena Ostapenko, en trois manches (6-3, 1-6, 6-2)., en disposant, en finale du tournoi WTA 250 de Parme en Italie, sur terre battue, de la Chinoise Wang Qiang, cette fois en deux sets (6-1, 6-3). Ce forfait de Gauff pour les JO est un nouveau coup dur pour l'équipe américaine de tennis féminin, après l'absence de Serena Williams.