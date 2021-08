Serena Williams forfait pour l'US Open

Encore une star du tennis en moins à l’US Open ! Si l’an passé certains cadors avaient déclaré forfait en raison du covid, ce sont cette fois les blessures qui privent le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison de plusieurs grands noms. Après Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stan Wawrinka ou encore Svetlana Kuznetsova, c’est une autre ancienne gagnante du tournoi, Serena Williams, qui a déclaré forfait ce mercredi. L’Américaine, qui fêtera ses 40 ans dans un mois, n’est pas encore remise de sa blessure aux adducteurs qui l’avait contrainte à abandonner au premier tour de Wimbledon contre Aliaksandra Sasnovich, une glissade sur le gazon humide ayant notamment fait empirer la douleur présente dès le début du match.

Un record difficile à atteindre

« Après un examen attentif et suivant les conseils de mes médecins, j’ai décidé de déclarer forfait pour l’US Open, afin de permettre à mon corps de guérir complètement après ma déchirure aux adducteurs. New York est l’une des villes les plus excitantes du monde et l’un des endroits où je préfère le plus jouer. Les fans vont me manquer mais je soutiendrai tout le monde de loin. Merci pour votre soutien et votre amour continus. A bientôt », écrit la 22eme joueuse mondiale sur Instagram. Depuis 1998, Serena Williams n'a manqué que trois US Open (2003, 2010, 2017), un tournoi qu'elle a remporté à six reprises (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014) et où elle a disputé la finale en 2001, 2012, 2019 et 2019. L'Américaine va donc connaitre une quatrième saison sans la moindre victoire en Grand Chelem, ce qui ne lui était évidemment jamais arrivé auparavant. Elle n'a plus gagné de Majeur depuis l'Open d'Australie 2017, alors qu'elle était enceinte de sa fille. Son objectif de remporter un 24eme succès en Grand Chelem, qui lui permettrait de battre le record de victoires en Majeurs dans toute l'histoire du tennis (elle a déjà battu le record de l'ère Open, qui a débuté en 1968, et qui était détenu par Steffi Graff, avec 22 trophées), semble désormais de plus en plus difficile à atteindre.