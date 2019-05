Rome: Un 1er tour Mladenovic-Garcia !

Sortie des qualifications, Kristina Mladenovic affrontera... Caroline Garcia au 1er tour du tournoi de Rome. Ce sera le premier affrontement entre les deux joueuses depuis leur brouille, et la fin de leur association en double, même si les relations sont apaisées entre "Kiki" et "Caro" depuis le retour de cette dernière en Fed Cup et la qualification des Bleues pour la finale grâce à la victoire de Mladenovic et Garcia en double.

La rencontre entre les deux Françaises aura lieu mardi. Garcia a remporté leur seule opposition sur le circuit, à Sydney en 2016 (7-6 [4], 6-4).