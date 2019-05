Rome: Osaka déclare forfait

Naomi Osaka, la n°1 mondiale, a déclaré forfait ce vendredi matin alors qu'elle devait affronter Kiki Bertens en quarts de finale du tournoi de Rome.

Obligée comme la plupart des joueuses de disputer deux rencontres jeudi à cause du retard pris sur le programme, la Japonaise souffre de la main droite, et n'a sans doute pas voulu prendre de risques à moins de deux semaines de Roland-Garros, elle qui a remporté les deux derniers tournois du Grand Chelem (US Open 2018, Open d'Australie 2019).