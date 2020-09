Roland-Garros : Seuls Federer et Kyrgios manqueront à l’appel

A 25 jours du coup d’envoi de Roland-Garros, la liste des joueurs et joueuses entrant directement dans le tableau principal du tournoi parisien a été dévoilée ce mercredi par les organisateurs. Et peu de monde manquera à l’appel, malgré cette saison 2020 aux conditions si particulières. Du côté des hommes, Roger Federer (n°4 mondial) sera absent comme prévu, en raison de la blessure au genou qui va l’écarter des courts jusqu’à la fin de l’année. Nick Kyrgios (n°40) est également absent de la liste, car il préfère rester en Australie pour le moment (il n’a pas disputé l’US Open non plus). Pour le moment, le dernier entrant direct est le 104eme mondial Norbert Gombos. Mais le « cut » pourrait être repoussé, si certains joueurs décident finalement de ne pas venir à Paris (notamment si la « bulle » mise en place par les organisateurs est trop restrictive) ou si certains se blessent ou sont testés positifs au coronavirus.

Suarez Navarro et Stosur absentes

Du côté des femmes, cinq joueuses chinoises ne feront pas le déplacement en France : Saisai Zheng (n°36), Lin Zhu (n°80) et Yafan Wang (n°83), Shuai Peng (n°105) et Xiyu Wang (n°111). Trois autres joueuses ont renoncé à Roland-Garros pour des raisons bien différentes : l’Espagnole Carla Suarez Navarro (n°71) qui va devoir subir six mois de chimiothérapie en raison d’un lymphome de Hodgkin, la Russe Anastasia Potapova (n°87), qui est blessée à la cheville, et l’Australienne Samantha Stosur (n°98) qui a stoppé sa saison car sa compagne a donné naissance à une petite fille mi-juin. La dernière joueuse entrant directement dans le tableau est la 113eme, Kaja Juvan.