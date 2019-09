Pékin: Mladenovic démarre bien et retrouvera Kvitova

Kristina Mladenovic a parfaitement réussi son entrée à Pékin dimanche. La Française a disposé de l'Américaine Danielle Collins en deux manches (6-3, 6-2) et 1h10 de jeu et devra faire face à un plus gros morceau au prochain tour en la personne de la 7e joueuse mondiale Petra Kvitova. La Tchèque était directement qualifiée pour les 16e de finale en raison de son statut de tête de série. Plus tard dans la matinée, Caroline Garcia sera elle opposée à l'Ukrainienne Dayana Yamstreska, 27e joueuse mondiale, face à laquelle elle s'était inclinée lors de leur seule opposition à ce jour en mai 2019 à Strasbourg.