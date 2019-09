Osaka: Mladenovic expédiée en 54 minutes

Il n’y a, déjà, plus de Françaises à Osaka. Au lendemain de l’élimination d’Alizé Cornet et après celle de Caroline Garcia quelques minutes plus tôt, Kristina Mladenovic a elle aussi été éliminée au premier tour mardi.

Opposée à la Japonaise Misaki Doi (n°83), qui restait sur une défaite en finale à Hiroshima, la 44e joueuse mondiale, qui a compilé 9 doubles fautes et 23 fautes directes, a été expédiée en 54 minutes (6-1, 6-2).

Doi affrontera en huitièmes de finale Donna Vekic, tombeuse de Garcia.