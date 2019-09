Osaka: Le titre pour... Osaka

Naomi Osaka a vécu une semaine de rêve à Osaka, où elle a remporté, devant son public, le quatrième titre de sa carrière. En perte de confiance depuis plusieurs mois, l'ancienne n°1 mondiale, désormais 4e au classement WTA, n'aura perdu aucun set en quatre matches, dans sa ville de naissance, et s'est facilement imposée en finale face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (6-2, 6-3).

La Japonaise, qui s'est séparée il y a 10 jours de son deuxième coach en l'espace de quelques mois (Sascha Bajin en février, Jermaine Jenkins en septembre), décroche son premier titre depuis son triomphe à l'Open d'Australie en début d'année. C'était aussi sa première finale depuis Melbourne.

'It's really special for me to win here.'



Some words by your @torayppo champion @Naomi_Osaka_ pic.twitter.com/TDEweHTKv7