Au crépuscule de sa carrière à 37 ans, Samantha Stosur disputera probablement en 2022 une de ses dernières saisons au plus haut niveau. D'autant plus que l'Australienne est sur le déclin depuis un long moment. En 2020 elle n'avait remporté qu'une seule rencontre. Rebelote cette année avec un seul succès acquis à l'Open d'Australie contre sa compatriote Storm Sanders avant de s'incliner au second tour face à une autre Australienne,