Open d’Australie (F) : « Un rêve devenu réalité » pour Kenin

Ce samedi 1er février 2020 restera à tout jamais gravé dans la mémoire de Sofia Kenin qui a remporté, à 21 ans, le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière. En battant Garbine Muguruza, pourtant bien plus expérimentée, 4-6, 6-2, 6-2, l’Américaine a écrit la plus belle page de sa carrière, et elle avait évidemment du mal à y croire après avoir soulevé le trophée. « Mon rêve est officiellement devenu réalité. Je ne peux pas décrire ce sentiment. C’est si émouvant, j’ai travaillé si dur. Si vous avez un rêve, croyez-y, car il peut devenir réalité ! Ces deux dernières semaines ont été les meilleures de ma vie. (…) Tout est arrivé si vite pour moi. Je suis toujours sur un petit nuage. Je me revois l’an dernier, où j’ai démarré la saison en gagnant mon premier titre à Hobart, et après les choses ont décollé. J’ai vécu un super Roland-Garros, j’ai joué Serena (Williams), mon idole, j’ai perdu contre Ash (Ashleigh Barty), puis j’ai pris ma revanche ici. (…) Je vais dépasser Serena au classement ? Tout est encore flou. Je ne peux pas croire ce qu’il s’est passé. Je sens que je fais de grandes choses pour le tennis américain, c’est un tel honneur. J’ai regardé Serena, je l’ai suivie, j’ai vu tous les Grands Chelems qu’elle a gagnés. C’est un sentiment spécial d’être devant elle désormais. Je suis super excitée. J’ai hâte de faire équipe avec elle en Fed Cup ». Ce sera le week-end prochain lors des qualifications contre la Lettonie à Everett dans l’Etat de Washington. Une belle occasion de célébrer la nouvelle championne !