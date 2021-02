Open d'Australie (F) : S.Williams rassure après son forfait au Yarra Valley Classic

Le forfait de Serena Williams en demi-finale du Yarra Valley Classic à Melbourne a de quoi inquiéter. En effet, en préférant ne pas se présenter sur le court pour affronter Ashleigh Barty pour une place en finale, l’ancienne numéro 1 mondiale a semé le doute sur sa participation au premier Grand Chelem de la saison. Ses fans pouvaient craindre un éventuel forfait mais l’Américaine a donné des nouvelles positives à 48h du début de l’Open d’Australie, et ce, bien que sa douleur à l'épaule droite se fasse encore ressentir. « Je me sens plutôt bien. J'ai déjà reçu beaucoup de traitements sur mon épaule. Mais je suis super confiante, ça va être génial. Je me prépare pour les deux prochaines semaines, je l'espère », a-t-elle fait savoir dans des propos relayés par ESPN. A la recherche de son 24eme sacre en Grand Chelem, la joueuse de 39 ans, dont l’adversaire au 1er tour sera l’Allemande Laura Siegemund, redoublera de vigilance pendant la quinzaine pour que la douleur ne s’intensifie pas.

Serena Williams ne crie pas victoire trop tôt

« C'est définitivement quelque chose que je vais devoir gérer pendant les quinze jours. Savoir que je participe à un tournoi m'aide beaucoup. Je sais aussi que je devrai probablement faire des exercices de thérapie différents après chaque match. Ce sera vraiment important », a-t-elle ajouté. Serena Williams se faisait une joie de rencontre la première joueuse au classement WTA, Ashleigh Barty, pour savoir où elle en est après une année 2020 très brève. La 11eme mondiale devra finalement attendre son 1er tour de l’Open d’Australie pour se faire une idée de son niveau. Si elle n’a plus les jambes et le niveau de ses meilleurs années, Serena Williams reste une favorite au titre à Melbourne, où elle a glané sept trophées. Simona Halep, Ashleigh Barty et les autres prétendantes à la victoire finale devront grandement s'en méfier.