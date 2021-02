Osaka s'est fait très peur

Naomi Osaka revient de loin. La Japonaise lauréate du tournoi en 2019 a vu la sortie de très près, ce dimanche face à Garbine Muguruza. Finalement, la numéro 3 mondiale s'en est sortie (4-6, 6-4, 7-5), mais elle s'est fait très peur. A 5-3 dans la dernière manche, Osaka, qui avait déjà dû batailler pour revenir dans la partie après avoir perdu la première manche, a dû en effet écarter deux balles de match contre l'Espagnole classée au 14eme rang. Elle a ensuite remporté les quatre derniers jeux de cette rencontre et pu savourer sa qualification pour un deuxième quart de finale à Melbourne. L'aventure continue donc, certes dans la douleur, pour celle qui a toujours soulevé le trophée en Grand Chelem lorsqu'elle a dépassé le stade des 8emes de finale. Osaka affrontera Su-Wei Hsieh, qui, elle, disputera à 35 ans son tout premier quart de finale dans un Majeur. La Taïwanaise au jeu très particulier a complètement déréglé dimanche (victoire 6-4, 6-2) la Tchèque Marketa Vondrousova, 20eme mondiale.

Serena Williams égale Chris Evert !

Les quarts de finale en Grand Chelem, en revanche, Serena Williams connaît par coeur. La championne américaine de 39 ans sacrée à sept reprises à Melbourne a ainsi validé son billet pour un 54eme en carrière, soit autant que sa compatriote Chris Evert, qui détenait seule le record avant ce nouveau succès de l'ancienne numéro 1 mondiale. Aujourd'hui 11eme au classement, Williams s'est offerte en trois sets (6-4, 2-6, 6-4) la Biélorusse Aryna Sabalenka, mieux classée qu'elle (7eme). L'Américaine visera au tour suivant une huitième demi-finale dans le tournoi. Pour cela, elle devra signer un nouvel exploit, contre Simona Halep.

La belle pour Halep

Avant de se retrouver dimanche pour une troisième confrontation, Simona Halep et Iga Swiatek s'étaient affrontées à deux reprises, les deux fois à Roland-Garros. La première fois, en 2019, la Roumaine n'avait laissé qu'un jeu à la Polonaise en 16emes de finale. La deuxième fois, en octobre dernier, cela avait été au tour de Swiatek de pulvériser Halep sur la route de son premier sacre en Grand Chelem. La belle a eu lieu dimanche à Melbourne pour le premier duel entre les deux jeunes femmes sur dur. Un affrontement qui a tourné cette fois à l'avantage de la numéro 2 mondiale, venue à bout de son adversaire en trois sets (3-6, 6-1, 6-4). La Polonaise avait mieux démarré, et pris les commandes dans cette rencontre en empochant le premier set relativement facilement après avoir réussi le premier break, à 4-3. Assez étonnamment, elle s'est effondrée ensuite. Une violente fringale qui s'est poursuivie jusqu'en début de troisième set, avec un nouveau break en faveur de la lauréate 2018, qui menait alors 2-0. La 17eme mondiale s'est alors réveillée, mais pas bien longtemps, et Halep a de nouveau repris ses distances, cette fois jusqu'au bout. La Roumaine remporte la belle face à Swiatek. Mardi, elle sera opposée à Williams pour la douzième fois de sa carrière.



OPEN D'AUSTRALIE (Melbourne, Grand Chelem, dur extérieur, 35,5 millions de dollars)

Tenante du titre : Sofia Kenin (USA)



Huitièmes de finale

Barty (AUS, n°1) - Rogers (USA)

Mertens (BEL, n°18) - Muchova (RTC, n°25)

Vekic (CRO, n°28) - Brady (USA, n°22)

Pegula (USA) - Svitolina (UKR, n°5)



Hsieh (TAI) bat Vondrousova (RTC, n°19) : 6-4, 6-2

Osaka (JAP, n°3) bat Muguruza (ESP, n°14) : 4-6, 6-4, 7-5

S.Williams (USA, n°10) bat Sabalenka (BIE, n°7) : 6-4, 2-6, 6-4

Halep (ROU, n°2) bat Swiatek (POL, n°15) : 3-6, 6-1, 6-4