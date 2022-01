Open d'Australie (F) : Cornet corrige Muguruza !

Cornet : "Mon meilleur match depuis très longtemps"



Alizé Cornet l'a fait ! A deux jours de fêter son 32eme anniversaire,Deux jours après n'avoir fait qu'une bouchée, la seule Française encore en course à Melbourne a infligé une correction semblable à l'Espagnole (6-3, 6-3 en 1h26 de jeu). Impériale, la 61eme au classement, qui n'avait pas gagné de match encore avant le début de cet Open d'Australie, a dominé nettement la tête de série numéro 3, incapable de se procurer la moindre balle de break face à une Cornet au top de son art sur ce match et bien aidée il est vrai par les nombreuses erreurs de son adversaire (33 fautes directes au total). Constamment relâchée, la numéro 1 française, qui restait sur un succès face à la double lauréate en Grand Chelem sur le gazon de Berlin en juin dernier (victoire beaucoup plus compliquée à obtenir : 7-6 au troisième set), a donné la leçon à Muguruza et"Je viens de jouer mon meilleur match depuis très longtemps et de battre l'une des meilleures joueuses du monde", savourait après-coup une Cornet pas peu fière de son exploit et de son premier succès sur une joueuse du Top 3 depuis 2015 (elle avait battu Simona Halep à Madrid) alors qu'elle dispute peut-être sa toute dernière saison mais sans vouloir se projeter pour autant sur la suite ni reconnaître qu'elle venait de se dégager elle-même son tableau avec ce succès face à l'une des favorites. Il faut dire que, tête de série numéro 29 et demi-finaliste du dernier Roland-Garros, tandis que Muguruza s'était arrêtée, elle, au premier tour. Le jour de ses 32 ans, la Française fera tout néanmoins pour s'offrir un nouveau cadeau.